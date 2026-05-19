Disfruta de todos los programas de 'El programa de Ana Rosa' en Mediaset Infinity

Muchos famosos pactan con Hacienda para evitar el desgaste de años de juicios y titulares: “Se ven expuestos al foco mediático de una manera que no ocurre con otros ciudadanos”

Compartir







El abogado fiscalista de Shakira, José Luis Pradas, ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' tras la resolución favorable de la Audiencia Nacional para la cantante. El letrado ha descrito el procedimiento como “muy largo y muy difícil”, aunque celebra una sentencia “inequívoca” que reconoce que la artista no era residente fiscal en España durante la investigación.

Según ha explicado, Shakira no cumplía el requisito legal de permanecer más de 183 días en el país y recordó que aquel fue un año de gira internacional, por lo que resultaba “bastante impensable” considerar que tuviera residencia habitual en España.

Pradas subraya además el valor “moral y reputacional” de la resolución, más allá del aspecto económico. Para el abogado, esta victoria supone un reconocimiento público después de años de exposición mediática y presión constante sobre la cantante.

El desgaste de los famosos frente a Hacienda: "Se ven muy expuestos al foco mediático"

Durante la entrevista, el fiscalista también ha reflexionado sobre cómo afectan este tipo de procesos a los personajes públicos. Reconoce que muchos famosos terminan pactando con Hacienda para evitar el desgaste de años de juicios y titulares.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Se ven expuestos al foco mediático de una manera que no ocurre con otros ciudadanos”, señala. Aunque defiende que muchos inspectores son profesionales “muy competentes y cualificados”, sí critica ciertas dinámicas del sistema tributario y el desequilibrio que existe entre la Administración y el contribuyente.

“Hay reglas que obligan a pagar y avalar para poder recurrir, y no todos pueden permitírselo”, ha asegurado Pradas, utilizando el caso de Shakira como ejemplo de una reflexión más amplia sobre la relación entre Hacienda y los ciudadanos. El abogado ha insistido en que la cantante pudo sostener años de litigios gracias a su capacidad económica, pero recordó que muchos contribuyentes no tienen recursos para afrontar procesos tan largos y complejos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También ha explicado por qué Shakira decidió pactar en la causa penal correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Pradas ha confesado que le habría gustado litigar también esos años porque compartían elementos jurídicos con el procedimiento ahora ganado, pero asegura que el componente emocional terminó siendo decisivo.

La cantante, en plena separación mediática y con una enorme presión pública, debía afrontar un juicio oral de 40 días retransmitido por televisión. “No podía más emocionalmente”, resumió el abogado. Según ha contado, la cantante preguntó cuánto costaría cerrar un acuerdo antes del juicio y terminó aceptando una multa de siete millones de euros porque, en ese momento, “ya daban igual los argumentos jurídicos”.