Natalia Sette 20 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se abre como nunca para hablar sobre cómo está llevando su embarazo

Aguasantas Vilches y Juan José Peña descubren el sexo de su bebé en un 'gender reveal' con perlas y fuegos artificiales

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Aguasantas Vilches continúa compartiendo con total naturalidad el torbellino de emociones que está viviendo desde que descubrió que esperaba su primer hijo junto a Juan José Peña . Tras el impacto inicial de un positivo que no estaba en sus planes y que la obligó a cambiar radicalmente su postura sobre la maternidad, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido sincerarse sobre estos primeros 5 meses de embarazo.

La joven de 33 años ha publicado un emotivo carrusel de imágenes donde muestra la evolución de su barriga, pero también la cara más vulnerable de esta etapa, incluyendo una fotografía en la que aparece llorando. “Estos últimos 3 meses me han cambiado más de lo que imaginaba”, ha comenzado reflexionando la influencer.. “Mi cuerpo, mi mente, mis emociones… todo”, ha añadido sobre este proceso tan intenso.

A pesar de que admitió que al principio le costó asimilar la noticia , Aguasantas está encontrando una gran fuerza interior a medida que avanza el embarazo. “He aprendido a ir más despacio, a escucharme, a sostenerme incluso en los días difíciles y a entender que crear vida también transforma la tuya por completo”, ha confesado emocionada a sus seguidores. Para ella, estos meses están siendo una montaña rusa en la que se mezclan todo tipo de sentimientos: “Entre miedos, ilusión, cansancio y mucho amor… aquí seguimos creciendo los dos”.

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Un detalle que ha llamado mucho la atención de su comunidad han sido los pequeños moratones que se aprecian en las fotos de su barriga. Ante la preocupación de sus fans, Aguasantas ha aclarado en los comentarios que se deben a que tiene que pincharse heparina diariamente. El uso de este anticoagulante es muy común en mujeres embarazadas que presentan riesgo de trombofilia, antecedentes de coágulos o problemas en la placenta, ya que ayuda a garantizar que la sangre fluya correctamente hacia el feto, previniendo complicaciones graves y permitiendo que el bebé crezca sano.

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A las puertas de entrar en la recta final de la gestación, la pareja de Juan José Peña demuestra que, aunque el camino está lleno de retos físicos y psicológicos, está completamente entregada a este proceso. Con el apoyo incondicional de su chico y su familia, Aguasantas avanza feliz y fuerte en su quinto mes y con muchas ganas de verle la carita a su bebé.