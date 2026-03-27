Natalia Sette 27 MAR 2026 - 20:20h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' espera a su primer hijo junto a Juan José Peña y lo han anunciado con un emotivo video

Cronología de la relación de tres años de Aguasantas Vilches y Juan José Peña hasta su reciente ruptura

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña anuncian que esperan su primer hijo juntos y no pueden estar más felices. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ y su pareja, que ya tiene un hijo con Alma Bollo, han sorprendido a todos con un emotivo vídeo en el que explican cómo sus planes cambiaron radicalmente al enterarse de la noticia.

Su historia no ha sido precisamente sencilla. La pareja, que comenzó su relación en 2021 tras conocerse siendo apenas unos niños, ponía fin a su romance en diciembre de 2024 después de tres años juntos y con una boda en el horizonte . Una ruptura que dejó completamente en shock a sus seguidores.

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Sin embargo, apenas dos meses después, en febrero de 2025, decidían darse una segunda oportunidad. Desde entonces, se han mantenido unidos y han apostado por su relación lejos de polémicas, retomando poco a poco su vida en común.

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Ahora, han querido compartir una noticia que ha cambiado por completo sus planes. “Te voy a contar una cosa. Que me voy a ‘Supervivientes’”, se escucha decir a la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Así comienza el vídeo en el que la pareja aparece haciendo una videollamada con sus familiares para anunciarles el nuevo proyecto profesional de ella.

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Durante la conversación, se puede ver la emoción de su entorno ante la posibilidad de verla concursar en el reality. Sin embargo, todo dio un giro inesperado poco después. “Pero Dios tenía otros planes para mí”, dice mientras enseña una ecografía. La influencer ha confirmado así no solo que se convertirá en mamá sino que tuvo que rechazar participar en el reality de supervivencia por esta dulce noticia.

No es la primera vez que Aguasantas se queda embarazada. Hace algunos años se quedó embarazada de su entonces pareja, José Alma. La empresaria perdió al bebé de manera espontánea. No solo eso, hace apenas dos años ella misma afirmó que no se veían teniendo hijos porque no "sería una buena madre".

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Pero la vida la ha sorprendido de la mejor manera posible y es que no puede estar más emocionada y feliz por formar su propia familia junto a su chico. Las reacciones no han tardado en llegar. “La videollamada donde me dices que ibas a SUPERVIVIENTES me hizo ilusión, pero la llamada de que no ibas porque me vas a hacer TITA LARES es una de las mejores cosas que he vivido jamás!!! Te amo gitana mía!”, ha escrito Ares Teixidó. “Felicidades familia”, ha añadido Lucía Sánchez.

Además, muchos otros rostros conocidos y seguidores han querido sumarse a las felicitaciones, destacando lo feliz que se les ve y asegurando que será una “madraza”. Esta noticia marca un antes y un después en la historia de Aguasantas y Juan José. Tras una ruptura inesperada y una reconciliación que sorprendió a todos, la pareja comienza ahora una nueva etapa con la llegada de su primer hijo en común.