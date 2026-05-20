Iván González y Teresa Bass abren las puertas de su nueva casa

Natalia Sette 20 MAY 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y su novia enseñan todas las estancias de la espectacular casa que se han comprado recientemente

Teresa Bass dedica a Iván González una carta de amor y él responde emocionado

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Iván González y Teresa Bass continúan en una nube de felicidad tras anunciar que, por fin, se han convertido en propietarios de su primera casa en Madrid . Tras superar un largo proceso de búsqueda lleno de trabas y papeleos, el exconcursante de ‘Supervivientes’ y la influencer han decidido hacer partícipes a sus seguidores abriendo las puertas de su nuevo hogar y enseñando todas las estancias.

Aunque la casa está todavía completamente vacía y sin amueblar, los creadores de contenido no han podido ocultar su emoción al recorrer cada una de las estancias. “De soñarlo a vivirlo… con mucha ilusión y alguna que otra discusión construiremos un hogar”, han escrito acompañando el post. Aunque ya vivían juntos , tener una casa en común les ha hecho inmensamente feliz.

La espectacular vivienda destaca por su diseño moderno y funcional distribuido en dos plantas, todo revestido con un suelo de parqué. Una de las joyas de la casa es el salón, una estancia bastante amplia y luminosa que cuenta con unos grandes ventanales. Estas puertas acristaladas conectan directamente con la zona exterior, una terraza equipada con césped y una piscina que se convertirá, sin duda, en su rincón favorito para los meses de verano.

Por su parte, la cocina ya viene completamente instalada y sigue una línea estética muy actual, combinando tonos grises claros y blancos que aportan muchísima limpieza y luz al espacio. Para conectar con la segunda planta, la vivienda cuenta con una imponente escalera de madera con barandillas de cristal.

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En la planta superior se encuentran los dormitorios, donde la pareja dispondrá de una gran cantidad de armarios empotrados y, por supuesto, de un amplio vestidor para que la influencer pueda organizar toda su ropa y accesorios. Además, la propiedad incluye un garaje bastante amplio para comodidad de ambos.

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La creadora de contenido ha explicado también que una de las cosas que más les enamoró de la casa es que contaba con aerotermia y placas solares. A pesar de que todavía queda mucho trabajo por hacer, Iván y Teresa no pueden estar más orgullosos del plan de futuro que están construyendo juntos.