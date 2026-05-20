La cantante ya sufrió un cáncer de mama en 2005, enfermedad que por aquel entonces no escondió y que paralizó su carrera de golpe

Kylie Minogue se sincera sobre el cáncer de mama: “Es un camino que te cambia la vida”

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Durante cinco años, nadie sospechó nada. Mientras volvía a llenar festivales, regresaba a la industria y lanzaba temas como 'Padam Padam', Kylie Minogue enfrentaba un segundo cáncer.

La artista australiana ha revelado ahora, en su nuevo documental 'KYLIE', que en 2021 fue diagnosticada de cáncer por segunda vez. Y lo más llamativo no ha sido solo el diagnóstico: sino que decidió ocultárselo al mundo y mantenerlo completamente en privado mientras intentaba seguir adelante con su vida y su carrera.

La confesión ha sorprendido a sus seguidores, especialmente porque Kylie ya sufrió un cáncer de mama en 2005, enfermedad que por aquel entonces no escondió y de la que siempre se ha sincerado.

"Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo en secreto… No como la primera vez", revela en el proyecto.

Según cuenta la cantante en el documental, estrenado este miércoles, 20 de mayo, en Netflix, le detectaron el cáncer durante una revisión rutinaria a comienzos de 2021. Kylie no ha querido especificar qué tipo de enfermedad padeció esta vez, aunque sí deja claro que la detección precoz fue clave para superarlo.

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"No me siento obligada a contárselo al mundo, y la verdad es que en aquel momento no podía", asevera.

Su primer cáncer y el motivo por el que ha mantenido en silencio el segundo

Para entender su silencio hay que retroceder dos décadas. En 2005, Kylie Minogue anunció públicamente que padecía cáncer de mama con solo 36 años. Aquello paralizó su carrera de golpe.

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Tuvo que cancelar su gira mundial 'Showgirl', someterse a cirugía y pasar por quimioterapia mientra sus fans seguían cada detalle de su estado de salud. En Australia y Reino Unido, la cobertura mediática fue masiva.

La cantante llegó a convertirse, sin buscarlo, en símbolo de la enfermedad. De hecho, los médicos bautizaron como "efecto Kylie" el aumento de revisiones mamarias entre mujeres jóvenes tras hacerse público su caso.

Pero aquella exposición también la afectó. De ahí que, cuando recibió el segundo diagnóstico, decidiera blindarse por completo.

Durante este lustro, Minogue, que ha anunciado que el cáncer está en remisión, ha seguido trabajando prácticamente con normalidad. Ha grabado música, concedido entrevistas, reaparecido en galas y protagonizado uno de los regresos pop más inesperados de los últimos años.

"Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca", ha indicado.

En 2023 lanzó 'Tension' y arrasó con 'Padam Padam', convertida en fenómeno viral global y en himno absoluto que la valió un premio Grammy ese mismo año. Sin embargo, detrás de aquel éxito ha explicado que varias canciones hablaban del secreto que estaba guardando, del miedo y la sensación de agotamiento que atravesó entonces. Temas como 'Story'.

"Llegó un momento en que no quería volver a salir de casa. 'Padam Padam' me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba: 'Ahora es el momento', pero me lo guardé para mí", añade la artista.

Minogue, con su confesión, también ha querido lanzar un mensaje muy concreto: la importancia de las revisiones médicas y de detectar cualquier problema cuanto antes. "Seguro que hay alguien ahí fuera a quien le vendrá bien un pequeño recordatorio para que se haga revisiones. La detección precoz fue de gran ayuda y estoy agradecida de poder decir que me encuentro bien".