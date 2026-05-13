Lidia González 13 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ responde a lo que ha contado Lorenzo Romero sobre su relación

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Laura Ulldemolins se está enfrentando a nuevos capítulos de su vida, pero ha querido detenerse para pronunciarse sobre las recientes palabras que ha concedido la que fuera su pareja. Después de decir adiós a su moreno con un cambio de look, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ contesta a las declaraciones de Lorenzo Romero sobre su ruptura. La influencer se sincera por completo con sus seguidores y no se deja ningún detalle. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La catalana ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para explicar cómo se siente después de que Lorenzo Romero haya dado su versión sobre su ruptura. La creadora de contenido está viviendo un momento muy feliz en su vida, pero ha reflexionado sobre las palabras del que fuera su marido y ha sido muy clara a la hora de contestar: “Sé que él sabe la verdad, no tengo que seguir justificándome”.

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La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ ha reflexionado sobre la relación que tuvieron y algunos de los problemas que había en ella. La creadora de contenido vuelve a dar su opinión sobre lo que ha pasado entre ellos y se sincera sobre su historial amoroso: “Siempre he confiado en personas que me han hecho daño”.

Lorenzo Romero asume los errores que cometió en su relación con Laura Ulldemolins

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Lorenzo Romero ha contado todos los detalles sobre su ruptura con la catalana, dando su punto de vista. El creador de contenido ha contado lo que pasó realmente, según él, el día en el que cortó su relación con ella. Sin embargo, también ha tenido tiempo para reflexionar y asume los errores que cometió en su relación con Laura Ulldemolins. Muy honesto, reflexiona al respecto y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!