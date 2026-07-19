Equipo Outdoor 19 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'Gran Hermano' llevan tres meses viviendo juntos y han ido contando cómo les va

Manu Vulcán aclara si estuvo con Alba García a la vez que con Laura Galera

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Alba García y Manu Vulcán llevan ya tres meses compartiendo piso, y desde el primer día no han dejado de contar cómo lo están viviendo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'Gran Hermano', una pareja que no tuvo un inicio precisamente fácil, han ido abriendo las puertas de su nueva vida a sus seguidores poco a poco, y lo que han compartido da mucho que hablar.

Su historia nunca fue sencilla. Él, afincado en Cádiz, y ella en Barcelona, pasaron meses aprendiendo a quererse a distancia. Una situación que llegó a pesar tanto que estuvieron casi 40 días sin verse. Alba reconocía que compaginarlo con sus estudios no siempre era fácil, y Manu, con su trabajo como DJ en las noches gaditanas, tampoco lo tenía a mano. Pero aguantaron, y en marzo dieron el paso que tanto habían esperado.

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Alba anunció la mudanza con un vídeo cargado de momentos juntos y una frase que lo decía todo: "Pasar de decir: nos vemos en dos semanas… a decir: nos vemos en casa". Manu lo confirmó con un mensaje que no dejaba lugar a dudas: "¡Vamos! Por fin, mi vida". Las primeras semanas las dedicaron a decorar su piso alquilado, y Alba compartió el proceso con varios vídeos.

Un mes después de la mudanza, respondieron sin tapujos a lo que todos querían saber. La primera pregunta ya marcaba el tono: "¿quién se levanta con peor humor?" Manu señaló directamente a Alba, pero ella se defendió: se levanta cansada pero cariñosa, y que es él quien tiene ganas de irse. Manu lo atribuyó a que simplemente tiene más energía por las mañanas. En lo que no hubo debate fue en otras cuestiones, como quién cocina mejor, quién pone la lavadora y quién tarda más en ducharse.

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Desde entonces, la convivencia ha ido dejando rastros en sus redes. Hace unas semanas, Manu publicó un dump con ella entre las fotos diciendo "No necesito nada más para ser feliz", y, hace apenas una semana, ella subió un vídeo desde Disney hablando de su niña interior y de lo feliz que estaba siendo allí con él. Él sigue compaginando el hogar compartido con sus bolos de DJ, esta semana en El Puerto de Santa María. Tres meses de convivencia, y todo apunta a que les está sentando de maravilla.