Estela Grande explica cómo ha recuperado “tan rápido” su abdomen 4 meses postparto
La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte con sus seguidoras su método para volver al abdomen que tenía antes de quedarse embarazada
Estela Grande continúa completamente volcada en su proceso de postparto tras dar la bienvenida a sus mellizos hace cuatro meses. Tras hablar abiertamente de la diástasis abdominal que sufre, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido explicar a través de sus ‘stories’ cómo ha recuperado “tan rápido” su abdomen.
La creadora de contenido ha reaparecido en sus historias de Instagram directamente desde las instalaciones de su gimnasio de confianza. Con ropa deportiva y una actitud de lo más enérgica, la madrileña grababa su rutina de ejercicios enfocada en fortalecer su físico. “Empezando el día entrenando y recuperando mi abdomen”, ha anunciado a sus seguidores. Tras varios meses dedicada enteramente al cuidado de sus pequeños, la influencer ha vuelto al deporte con más ganas que nunca.
Ante el asombro de muchos de sus fans por el gran cambio que ha dado su silueta en un tiempo récord, Estela no ha dudado en desvelar cuál ha sido su único y verdadero secreto: “¿Cómo me he recuperado tan rápido? Pues entrenando, amigas”. La joven ha querido dejar claro que no hay ningún tipo de fórmula mágica, solo dedicación y esfuerzo.
En el vídeo que ha publicado, se la puede ver ejecutando una exigente rutina diseñada específicamente para sus necesidades actuales. Bajo la supervisión de su entrenadora personal, quien ya la acompañó durante los meses de gestación, Estela realiza series de abdominales con pesos y planchas elevadas combinadas con elevaciones de piernas, unos ejercicios de alta intensidad ideales para cerrar la diástasis de forma progresiva.
Estela demuestra que, aunque la maternidad de mellizos absorbe gran parte de su tiempo, ha logrado encontrar el equilibrio perfecto para cuidarse a sí misma. Respetando siempre los ritmos de su cuerpo pero sin perder la disciplina, pues no pretende recuperar con prisas su cuerpo anterior al embarazo, solo sentirse bien con ella misma.