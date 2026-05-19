Estela Grande comparte con tristeza su dilema con la lactancia materna: “Necesito apoyo”
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se abre en canal para hablar sobre cómo está llevando la maternidad de sus mellizos
Estela Grande continúa compartiendo con total honestidad las luces y las sombras de su maternidad. Tras revelar el calvario físico que sufría a causa de las grietas en los pezones y el temor a una recaída en la mastitis, la situación no parece haber mejorado con el paso de las semanas. La exconcursante de ‘GH VIP’ comparte ahora con tristeza su dilema con la lactancia materna.
Desde que dio a luz a sus mellizos, la influencer ha estado utilizando el método de lactancia materna diferida con sus pequeños. A pesar de haber pasado por una dolorosa mastitis, Estela ha seguido dando el pecho, pues le parece un momento de pura conexión con sus hijos. De hecho, hace unos días publicó un video amamantando a su bebé con una frase cargada de sentimiento: “El sonido que nunca quiero olvidar. Nunca había experimentado algo más bonito y más intenso que mi maternidad”.
Sin embargo, su realidad con la lactancia ha dado un giro muy duro en los últimos días debido al dolor físico y al desgaste psicológico. “Llevo muchos días replanteándome la lactancia, siento que últimamente no la disfruto ni yo ni los bebés”, ha confesado hoy con gran tristeza a través de sus 'stories'. La creadora de contenido ha explicado que los problemas no han cesado y que las secuelas de la mastitis continúan pasándole factura a la hora de alimentar a sus pequeños: “En el pecho derecho casi no produzco leche... y me sigue doliendo mucho el pezón”.
Estela no sabe cómo continuar y se siente en una dolorosa encrucijada, pues no sabe si continuar o poner fin definitivo a esta etapa. “No sé qué haré o cómo podré reconducirlo, pero este apoyo es todo lo que necesito”, ha escrito, mostrando una captura de pantalla de un bonito y emotivo mensaje que recibió tras contarle su dilema: “Pues amor, en cuanto tomes esa decisión estaremos muy orgullosos de todo el tiempo que lo hiciste”.
Haga lo que haga, la exmujer de Diego Matamoros no dudará en compartirlo con su comunidad, pues así lo ha hecho con cada paso que ha dado con respecto a su maternidad. Estela Grande demuestra una vez más que está dispuesta a enseñar tanto el lado positivo como negativo de ser mamá.