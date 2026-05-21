Celia Molina 21 MAY 2026 - 10:27h.

El jugador del Barcelona acudió de la mano de la influencer a la cena de celebración por los últimos títulos conseguidos por el club

Lamine Yamal, ondeó, en la fiesta de por la victoria del Barca, la bandera de Palestina ante más de medio millón de aficionados

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Después de una breve pero mediática historia de amor con la cantante Nicki Nicole, que les convirtió en una de las parejas estrella del verano de 2025, y tras ser relacionado con la creadora de contenido británica Lily Rowland -con la que habría tenido varios encuentros en Barcelona a principios de 2026-, Lamine Yamal vuelve a tener el corazón ocupado. Y podemos confirmarlo.

A finales de abril salía a la luz que el futbolista del Barça estaría manteniendo una incipiente relación con la influencer Inés García, con la que fue sorprendido disfrutando de una comida en un restaurante de Sitges y de un romántico paseo en helicóptero por la ciudad condal. Tras las últimas imágenes que les captaron a ambos caminando por la isla griega de Zakynthos, donde la influencer dijo que estaba pasando unos días "muy felices", ambos han acudido juntos por primera vez a un acto oficial.

Entrando de la mano en el Casanova Beach Club

La afición del Barcelona C.F. se volvió loca al ver a Lamine entrando a la cena de celebración de los títulos de La Liga y de la Supercopa de España, que tuvo lugar el pasado miércoles 20 de mayo en el Casanova Beach Club de Castelldefels, de la mano de Inés, confirmando así su relación de pareja. Todos sus compañeros acudieron al evento junto a sus novias, incluido Pedri, que apareció también junto a la modelo tinerfeña Alejandra Porta, con quien se ha dejado ver muy poco en público.

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Inés aclaró en redes que no tenía un "novio de cinco años"

Después, Yamal y la influencer, que llevaba un elegante vestido negro con escote halter y la espalda al aire, posaron juntos, por lo que es evidente que ya han dejado de esconderse. Tras la cena, la creadora de contenido publicó varias fotografías sobre su look, maquillaje y peluquería, sin exponer todavía más su relación de pareja en su cuenta.

Lo que sí aclaró, unos horas antes, a través de un storie, es que en ningún momento ella tenía un novio de cinco años al que había dejado por Lamine: "No iba a darle bola a este tema pero, ¿en qué momento se ha dicho en las redes sociales que yo llevaba cinco años saliendo con mi amigo Gonzalo y que lo he dejado con él para empezar con otra persona? No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. Por hablar, podemos hablar todo, pero me parece una tontería. Y ya está", concluyó, para zanjar el tema.

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A la cena también asistió el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, cuyo padre falleció a los 78 años de edad durante la madrugada del 10 de mayo de 2026. La noticia se dio a conocer apenas unas horas antes de que se disputara El Clásico de Liga entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que acabó ganando el club blaugrana, aliviando, en parte, el inmenso dolor de su entrenador.