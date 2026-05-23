Antía Troncoso 23 MAY 2026 - 01:36h.

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Después de sesenta días alejada de los focos por su decisión de retirarse de la televisión, Alejandra Rubio ha reaparecido en '¡De viernes!' tras la publicación de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'. En el plató, la hija de Terelu Campos ha respondido a las duras críticas que ha recibido por su debut literario, sometido esta noche al examen de los colaboradores del programa. ¡No te lo pierdas!

Desde el primer momento en el que Alejandra Rubio anuncio que iba a publicar su primer libro, las críticas no tardaron en llegar. Su debut ha generado todo tipo de reacciones y opiniones, tanto de el público en general como de algunos rostros conocidos de la televisión como Carmen Lomana, Pipi Estrada y Belén Rodríguez, entre otros.

Esta noche, el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta ha organizado su propio club de lectura en el que los colaboradores, tras leerse el libro, han compartido de manera anónima sus valoraciones sobre el libro. En el plató, Alejandra Rubio ha reaccionado a las críticas de cada uno de ellos, intentando averiguar su remitente.

Las críticas de los colaboradores al libro de Alejandra Rubio

Un momento que comenzaba con una durísima crítica: "Si sus relaciones sexuales son como las de la protagonista, aún no sabe lo que es un orgasmo auténtico". Unas palabras que no han sentado nada bien a Alejandra Rubio, que ha respondido lo siguiente: "Es de muy mal gusto, seguramente a un hombre no le comentaría esto".

Instantes más tarde, ha salido el nombre de la autora del mensaje, Lydia Lozano, quien ha explicado: "Me parece un libro para gente más joven. Hay hombre malísimos en la cama, que tiene que ver que lo haya escrito una mujer o un hombre. En las escenas de sexo pasaba las paginas y en plan gracioso he dicho que las escenas de sexo eran todavía más 'heavy'. Un poquito de sentido del humor", se ha defendido la colaboradora.

Otras de las valoraciones más contundentes a las que ha respondido Alejandra han sido las siguientes: "Te dice que 'no busques a Carlo aquí' mientras lo pasea por delante de tus narices disfrazado con gafas y bigote", "No se lo recomendaría a nadie que me pida opinión. Estilo simple y sin profundidad literaria". "Una narrativa muy generacional, de época, sin ambición literaria". ¡Dale al play para descubrir qué colaborador está detrás de cada valoración!