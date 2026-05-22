Alberto Rosa 22 MAY 2026 - 22:49h.

La famosa 'Casita' del tour de Lamine Yamal ha acogido a varios jugadores del FC Barcelona que no han querido perderse el espectáculo

El concierto de Bad Bunny en Barcelona, en directo: Bad Gyal aparece por sorpresa para cantar 'Da Me'

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El Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ha acogido este viernes el primero de la serie de conciertos que el cantante Bad Bunny va a realizar en España en mayo y junio. La esperada gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' ya está aquí y son miles de personas las que no han querido perderse el histórico concierto del puertorriqueño más famoso del mundo.

Al show no le ha faltado detalles, incluso con la aparición estelar de Bad Gyal, que ha cantado 'Da Me' sobre el escenario. Pero han sido muchas más las personalidades que no han querido perderse el concierto del conejo malo en Barcelona.

Antes de que comenzara el espectáculo, los más curiosos ya se percataban de la presencia de algunos futbolistas en la famosa 'Casita', la estructura escénica que se ha convertido en símbolo del tour de Benito.

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Los futbolistas Lamine Yamal, Dani Olmo o Gavi han disfrutado del concierto desde la casa de color rosa y amarillo, inspirada en las típicas viviendas puertorriqueñas. Junto a ellos han estado la influencer Inés García y otros jugadores del Barça como João Cancelo y Eric García.

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Las cámaras también han captado fugazmente la presencia del presentador Marc Giró, apoyado en una de las paredes del porche. No en la casita pero si entre el público del concierto han estado los jugadores del Barça Pedri y Ferrán.

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La Casita se ha convertido en un importante símbolo de la escenografía del tour. En una parte del concierto, Bad Bunny abandona el escenario principal para conectar con el público de una forma mucho más personal. El artista interpreta algunos de sus temas más icónicos mientras invita a invitados especiales y rostros conocidos que suben con él a esa "casa" improvisada que ya es una auténtica seña de identidad de la gira.

La propia organización de los conciertos en España confirmó que 'La Casita' estará presente tanto en Barcelona como en Madrid, ya que forma parte esencial de la experiencia ideada por el cantante y su equipo creativo.

Los asistentes que ya han vivido el espectáculo en Latinoamérica coinciden en que este tramo es el momento más emotivo del concierto. Allí, Benito interpreta canciones como 'Tití Me Preguntó', 'Yo Perreo Sola', 'Neverita' o 'La Jumpa', entre otras.