Pepe del Real desvela el regalo que Isabel Pantoja le va a hacer a Lola, novia de Kiko Rivera

Ana Carrillo 22 MAY 2026 - 14:22h.

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Después de que Marisa Martín Blázquez haya explicado las "condiciones" que Isabel Pantoja le quiere poner a Isa Pantoja en su reconciliación, Pepe del Real anunciado que tenía dos informaciones relacionadas con la tonadillera y las ha compartido en 'Vamos a ver'. Por un lado, ha revelado la decisión que Kiko Rivera ha tomado respecto a sus hermanos y, por otro, ha desvelado el regalo que la cantante le ha prometido a su nuera, Lola García, que le hará.

El periodista ha explicado que Lola comenta "en un reunión con amigos" que "la relación entre Isabel Pantoja y ella es muy buena y fluye" y que en su reunión en Gran Canaria cuando fue a conocerla le prometió que le iba a regalar "un objeto personal para que lo luzca en el escenario". "Lola ha manifestado que la mayor ilusión que tiene es subirse a un escenario con una bata de cola de Isabel Pantoja", ha añadido Pepe del Real.

Su compañera Giovanna González ha ido un paso más allá y ha comentado que está convencida de que el deseo de la bailarina es subirse al escenario con su suegra en un concierto en Sevilla. "Yo creo que en Canarias Kiko le pidió a su madre cerrar ese concierto de Sevilla", ha opinado Pepe del Real, que se ha mostrado de acuerdo con ella.

La decisión de Kiko Rivera

Según contó Sandra Aladro en 'El tiempo justo', Kiko Rivera se habría llevado de Cantora parte de la herencia de Paquirri que pertenecía a Fran y Cayetano Rivera. Pepe del Real ha explicado que el primo de Anabel Pantoja "no quiere romper la relación con sus hermanos" porque le apoyaron en uno de los momentos más duros de su vida, cuando no tuvo relación con su madre: "Entiendo que va a darles algunos de los objetos que tienen un especial recuerdo para ellos".