Lidia González 22 MAY 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuál fue su reacción al descubrir que Sthefany Pérez se ha tatuado a Andrea Sabatini

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Tadeo Corrales ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras de mtmad para aclarar algunas cosas que se han dicho sobre él y contar toda su verdad. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo descubrió que Sthefany Pérez tiene un tatuaje por Andrea Sabatini en una zona íntima. El influencer ha desmentido a su expareja, quien, anteriormente había negado la existencia de este tatuaje cuando contó todos los detalles sobre su relación con el italiano. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se ha sincerado para hablar de un episodio que vivió con la que fuera su pareja que le dejó completamente descolocado. Según el influencer, Sthefany no solo había negado públicamente la información que había salido a la luz, sino que también se lo negó personalmente al andaluz, pero finalmente averiguó que se había tatuado a Andrea Sabatini en una zona íntima. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuál fue su reacción al descubrir lo que realmente había pasado: “Cada uno es consecuente con sus actos”.

Ahora que se siente con fuerzas para hablar y sincerarse sobre cómo ha vivido toda la situación de su expareja con el italiano, se abre como nunca para hablar de sus sentimientos. Después de que Sthefany hablase de la sorpresa que le hizo Andrea por su cumpleaños, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina tajantemente sobre su romance y el tatuaje que se ha hecho: “Me estás tomando el pelo, un tatuaje te lo haces con una persona con la que tienes un vínculo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!