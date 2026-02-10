Celia Molina 10 FEB 2026 - 10:43h.

Los trece minutos que Bad Bunny pasó en el centro del Levi's Stadium de California durante el descanso de la 'Super Bowl' fueron una demostración más de la gran capacidad de marketing que tiene este cantante. Su defensa de la cultura latinoamericana comenzó con la publicación de su último y premiado disco, 'Debí tirar más fotos' y culminó con el homenaje a "todos los países americanos", desde Argentina a Canadá, en el famoso intermedio de la NFL.

En pocos segundos, el centro del campo se convirtió en una porción de su amada isla natal, Puerto Rico, gracias a las decenas de figurantes disfrazados de caña de azúcar que formaron parte de la perfomace. Referencias a la vida en la isla, como los puestos que ofrecían agua fresca de coco, la barbería y la taquería montada en el escenario, los ancianos jugando al dominó o el niño que estaba durmiendo sobre tres sillas son parte de esa estrategia de marketing que busca ensalzar la cultura y los sueños de todos los puertorriqueños, mucho más ahora que se contraponen con la implacable política migratoria de Donald Trump.

De las sillas blancas al balón de la Super Bowl

Puerto Rico fue el eje central de la campaña que promocionó el último disco de Benito, cuya portada, en la que aparecían dos sillas blancas modelo 'Monobloc' causó una auténtica revolución en las redes sociales. Millones de usuarios se preguntaron qué significaban esas dos simples sillas, que hacían referencia a la humildad de la vida en su isla y que podrían asemejarse a una tradición tan española como 'sacar las sillas a la puerta' en las noches de verano. La imagen tuvo tanto impacto en la sociedad - mucho más que el lujo, los coches deportivos o las joyas de las que presumen otros cantantes de reguetón - que marcas como Cerveza Presidente, Mercado Libre y Burger King crearon campañas inspiradas en la portada.

Para acercar aún más al mundo a Puerto Rico, Bad Bunny utilizó Google Maps y Spotify para revelar los títulos de sus nuevas canciones mediante coordenadas geográficas. Esto, además de generar una gran expectación, permitió a los fans explorar lugares icónicos de la isla, conectándose así emocionalmente con la cultura puertorriqueña. Un objetivo que Benito reforzó con la publicación de un cortometraje que abordaba la desculturización y los cambios sociales en PR y con la celebración de una fiesta - con la colaboración de Spotify - con música en vivo, comida típica y un torneo de dominó que entregó 10.000 dólares en premios.

Como ocurrió durante la Super Bowl, el 'Conejo Malo' utilizó también el street-marketing para promocionar su nuevo enfoque artístico, centrado en las tradiciones boricuas. Así, camionetas cargadas de frutas típicas recorrieron Puerto Rico, España y República Dominicana, llevando un pedazo de la isla a cada rincón. Esos mismos puestos, repletos de piñas y papayas, estuvieron también presentes en la actuación del intermedio del partido, que hizo íntegramente en español, y cuya última imagen - un balón de fútbol que decía 'Todos juntos somos América' - ha sido masivamente compartida en las redes en las últimas horas.

Para terminar, tras su apoteósico show, por el que recibió la felicitación de otros cantantes latinos de renombre como Luis Fonsi o Maluma, Bad Bunny ha borrado todas las fotos de su cuenta de Instagram, dejando su muro en blanco, como ya hizo en anteriores ocasiones en las que cerraba a una etapa personal y artística.