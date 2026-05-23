Carlos Otero 23 MAY 2026 - 09:00h.

El novio de Almudena Porras reconoce que ha tenido que ayudar a la economía familiar desde muy jovencito

Borja Silva desvela el significado de todos sus tatuajes: “Hay mucha controversia”

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La vida de Borja Silva ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Entró en la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' como soltero y allí sedujo y se enamoró de Almudena Porras, su actual pareja. La popularidad obtenida en el reality lo ha llevado a convertirse en uno de los actuales concursantes de 'Supervivientes'. Pero ¿cómo era su vida antes de recalar en Villa Montaña?

Múltiples trabajos para ayudar en casa

Borja Silva, de 27 años, es paisano del cantante Manuel Carrasco, ya que nació y se crio en la localidad de Isla Cristina (Huelva). Nacido en el seno de una familia humilde, en varias ocasiones ha hablado abiertamente de los apuros económicos que atravesó durante su juventud. De carácter colaborador y siempre dispuesto a ayudar, pronto empezó a trabajar para echar una mano en casa.

"Me he buscado la vida y he hecho de todo", aseguraba el andaluz antes de partir hacia Honduras para participar en 'Supervivientes'. Entre otras actividades, ejerció la venta ambulante junto a un familiar: "Me puse a vender camisetas por el paseo marítimo de Islantilla". "La gente pasaba y yo gritaba: '¡Camisetas a cinco euros!'", recordaba divertido el ahora influencer en su canal de Mtmad.

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Pero ese no fue el único empleo que ha desempeñado. Borja también trabajó en la construcción, fue mozo de almacén, dependiente en una panadería y, sobre todo, camarero en distintos negocios de hostelería. "La situación en mi casa no era para tirar cohetes, y hemos salido adelante como hemos podido", concluía.

Estudios y mudanza a Canarias

Animado por sus padres, Borja nunca descuidó los estudios. Además del Bachillerato, cuenta con un grado medio en Deporte y otro superior en Transporte y Logística. De hecho, entró en 'La isla de las tentaciones' presentándose como coach de biomecánica, una disciplina centrada en el análisis del movimiento y la postura corporal para ayudar a deportistas y particulares a mejorar su rendimiento y prevenir lesiones.

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Aunque siempre ha estado muy vinculado a su tierra natal, en los últimos años residía en Canarias, concretamente en Tenerife. "Metí dos camisetas en la maleta, llevé la moto en barco y allí empecé una nueva vida", explicaba el joven. Según ha contado en redes sociales, la belleza del Teide lo dejó profundamente impresionado: "Siempre que estoy en paisajes inmensos me siento tan insignificante que me pongo a filosofar conmigo mismo. Escribo lo que siento en lugares especiales".

Mensajes motivacionales en redes

De carácter reflexivo e introspectivo, Borja comparte en sus redes sociales contenidos de corte motivacional. Seguidor de la filosofía estoica, disfruta difundiendo frases sobre desarrollo personal, superación y estilo de vida, una faceta que ya cultivaba antes de su salto definitivo a la televisión.

En el ámbito de las aficiones, además de la lectura y todo tipo de deportes, Borja puede presumir de ser un viajero empedernido. Sus redes sociales dan buena cuenta del rastro de sus escapadas en las que proliferan tanto destinos nacionales (Almería, Fueteventura, Valencia...) como lugares más exóticos e internacionales como Marruecos, Viena o Venecia .