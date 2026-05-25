Claudia Barraso 25 MAY 2026 - 18:21h.

Bad Bunny se ha saltado el protocolo de la Sagrada Familia que prohíbe entrar con un tipo de ropa al interior del lugar

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Bad Bunny ha terminado su ronda de conciertos en Barcelona dejando el listón muy alto de cara a sus 10 conciertos en la capital, donde miles de personas esperan con los brazos abiertos y sus mejores ‘outfits’ al puertorriqueño.

Sin embargo, entre concierto y concierto, el artista ha querido visitar la ciudad catalana realizando su primera parada en La Sagrada Familia tal y como han podido mostrar muchos usuarios en redes sociales, incluso el propio presidente de Cataluña, Salvador Illa, que ha aprovechado su encuentro con el cantante para hacerse un selfie con él y darle las gracias en su perfil de Instagram.

Y aunque la visita del cantante ya ha llamado la atención de por sí, no ha pasado desapercibida su manera de vestir para visitar el lugar. Bad Bunny llevaba puesta una bermuda corta, con unas chanclas y en la parte de arriba, llevaba una camiseta, una sudadera con el gorro también puesto y una gorra.

Lo que ha sorprendido a sus fans y a muchas personas es que la normativa de La Sagrada Familia especifica que no está permitido entrar con gorras ni sombreros al interior del recinto, tampoco con pantalones cortos, es decir, que Bad Bunny se ha saltado el protocolo y parece que nadie le ha avisado.

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La normativa de La Sagrada Familia sobre la ropa

“Por razones de seguridad, no se permite el uso de gorras ni sombreros dentro de la nave o en el museo exceptos por motivos religiosos, de credo o de salud. Tampoco se puede entrar descalzo. No se permite entrar con pantalones que no cubran, como mínimo, medio muslo”. Y el cantante eligió el peor modelito para hacer la visita. En algunas imágenes compartidas en redes sociales se ve que el cantante iba acompañado por trabajadores del lugar y que, en un principio, podrían no haberle avisado de que no llevaba puesta la ropa necesaria para la visita.

Pero Bad Bunny no visita todos los días la Sagrada Familia y, sin duda, no quisieron pasar por alto la oportunidad de que el puertorriqueño pudiese conocer uno de los monumentos más emblemáticos de toda España. De hecho, fue él quien quiso visitarla y su encuentro con Salvador Illa no fue intencionado, sino que se encontraron por casualidad en el lugar.