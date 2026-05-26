Las joyas halladas a José Luis Rodríguez Zapatero, analizadas por un experto: esta es la "joya de la corona"

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La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes. Rubíes, zafiros, esmeraldas que, según ha dicho el expresidente del Gobierno, son de "herencia familiar". Un 'cofre del tesoro' que hemos analizado al detalle en 'El tiempo justo' a través de un experto, llamado Ignacio Torres, quien en primer lugar ha dejado claro que todo parece indicar que no sea bisutería. Además, como dice, están "muy bien custodiadas", lo que nos da a pensar que serían "diamantes, zafiros y rubíes", como hemos dicho anteriormente.

Ya metidos en el análisis, el experto ha comenzado diciendo que el juego de pendientes y la sortija que hemos visto en las imágenes de las joyas halladas en el despacho de Zapatero, podrían alcanzar un valor de 300.000 euros.

También se han visto gargantillas (o collares) de zafiro, debido a su color azul: "El zafiro central tendría entorno a unos 20 o 30 kilates, lo que daría un precio de 400.000 euros. Y en caso de que la piedra fuera mayor podría superar ese precio".

En cuanto a los collares de rubíes y diamantes, el experto ha señalado en 'El tiempo justo' que los zafiros, en este caso, son un poco más pequeños, con una estimación de unos 560.000 euros.

Esta es la joya de la corona

Y luego está la joya de la corona de la herencia de la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, una gargantilla o collar de rubíes y diamantes. Según ha contado Ignacio Torres, en este caso, la gargantilla parece en proporción mucho más ancha que las demás, siendo el collar más grande: "Todos estos rubíes serían de un tamaño mayor, dando un valor cercano a 1.800.000 euros". En resumen, todo esto sumado podría dar una cantidad superior a los tres millones de euros.