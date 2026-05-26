Pedro Jiménez 26 MAY 2026 - 19:05h.

Además, Frank Cuesta ha desvela cómo es su día a día actual y hace balance de cómo ha cambiado su vida en los últimos años

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Frank Cuesta se ha casado por sorpresa con Paloma Ramón, en una boda al estilo tailandés junto a sus dos hijos. Pero lo más curioso no es en sí la boda -que también, por la manera en la que se ha celebrado y el estilo, un tanto diferente- si no de dónde sale su novia, una fan valenciana que se trasladó a vivir con él a su santuario de animales en Tailandia.

La boda ha sido "muy privada", como ha contado Frank Cuesta en 'El tiempo justo': "Éramos diez personas. Todo muy bonito y muy íntimo... salió todo perfecto", ha contado un Frank que asegura que su vida le va mejor que "hace un año y medio". "La clave es seguir trabajando y peleando", ha señalado.

Además, Frank Cuesta llevó en la boda un atuendo típico tailandés, pareciendo "Jaimito y El Chavo del 8", que generó todo tipo de reacciones: "A los monjes les dije que necesitaba mi gorra y me dijeron que no tenían ningún problema". Pero no solo eso: Frank Cuesta también llevó... ¡unas crocs!: "Cuando acabó la ceremonia nos las pusimos, porque si no te matas. Ella también las llevó".

Así es la pareja de Frank Cuesta, Paloma Ramón

En cuanto a su actual mujer, Paloma Ramón, Frank Cuesta ha desvelado que fue al santurario seis años atrás: "Me mandaron varios CVs y ella se adaptó muy bien. Hubo idas y venidas y hace como dos años se instaló aquí definitivamente. Decía que era una fan, pero ella vino a trabajar. El roce hace el cariño y se parece a mí en muchos sentidos".

Sobre el papel que ha jugado en su vida, el entrevistado asegura que, sobre todo, "lealtad y aguante": "Hubo un momento en el que tuve que decir cosas y hubo mucho escape, traición e historia alrededor. Es la persona que más acosada ha sido en todo esto".

¿Qué hace Frank Cuesta en la actualidad?

Actualmente, Frank Cuesta lleva la misma vida que cuando dejó la televisión. Sigue una rutina en el santuario, "enseñando a los animales a ser animales": "No hay vacaciones ni nada... todo el día estamos metido en un bosque y vivimos en contenedores. Ahora por fin estamos construyendo una casa familiar".

Por último, Frank Cuesta ha revelado que sus hijos están muy contentos tras su boda: "Es la primera mujer que ellos aceptan después de su madre. Entre ellos hablan...". Además, Frank Cuesta confiesa que si hay algo que le ha enseñado el último año y medio es a "no confiar en nadie": "Me traicionó alguien que era mi hermano".