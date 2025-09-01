Equipo mtmad 01 SEP 2025 - 15:02h.

Facundo González desvela sus planes de mudanza junto a la exconcursante de 'Supervivientes'

Oriana Marzoli y su novio confiesan si perdonarían una infidelidad

Compartir







Oriana Marzoli regresa a un nuevo capítulo de su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, acompañada de Facundo González, que aclara si se mudará a España para vivir con ella. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y el argentino continúan poniendo al día a sus seguidores sobre su relación y respondiendo a todas las dudas. Tras hablar de las dificultades de mantener una relación a distancia , el influencer se adentra a desvelar sus planes de mudanza.

Hace unas semanas, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvelaba si tenía la idea de mudarse pronto . Hoy, su novio llega para aclarar si, finalmente, va a trasladar su residencia para romper de manera definitiva la distancia que les separa en su relación. El argentino no se lo piensa dos veces y, respondiendo a la tan solicitada pregunta de sus seguidores, desvela si se mudará a España. "Ya tengo pasaporte español", comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ escucha atenta las palabras de su novio, ilusionada ante la idea de dejar atrás su relación a distancia. Facundo se abre como nunca y comienza a explicar los motivos que hay detrás de sus declaraciones. “Es un país que me gusta mucho”, añade el argentino. Además de anunciar si finalmente se mudará o no, el novio de la influencer habla de en qué condiciones se mudaría y cuándo podrían llevarse a cabo sus planes. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli y Facundo González debaten sobre la idea de vivir juntos

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli desvela la mayor manía de Facundo González

Ante las confesiones del argentino, Oriana y Facundo reflexionan juntos sobre la idea de comenzar una vida en el mismo hogar. No solo deben tener en cuenta quién se mudará al país de residencia del otro, sino cuándo será el momento adecuado para hacerlo. La pareja debate sobre los factores que influyen en la decisión. “Si no, me tendré que venir yo”, anuncia la influencer, asegurando que ante cualquier inconveniente seguirán luchando por su relación.

Oriana Marzoli y Facundo González vuelven al canal de la creadora de contenido, ‘Algo pasa con Oriana’ para seguir respondiendo a todas las dudas pendientes sobre su relación. Los novios se adentran a explicar lo duro que es mantener una relación a tantas horas de distancia, además de hablar de sus planes de mudanza. También confiesan si tendrían una relación abierta y la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sincera sobre el cambio de actitud del argentino. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!