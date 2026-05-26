Lidia González 26 MAY 2026 - 19:55h.

Todo lo que ocurre dentro de la casita de Bad Bunny: “Hay streamers muy famosos y futbolistas”

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

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Si hay algo que está siendo icónico en esta gira mundial de Bad Bunny es su famosa casita, en la que se puede encontrar a los rostros más conocidos del panorama, como ha ocurrido en Barcelona con Lamine Yamal y su novia. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ conocen todos los requisitos para entrar en ella y, además, desvelan todo lo que pasa dentro. ¡Dale al play para descubrir todos los detalles, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

“Está siendo un éxito”, comienza asegurando la presentadora del videopodcast. Los colaboradores del programa han revelado una de las principales normas que hay que cumplir para poder acceder a una de las partes más exclusivas del concierto: “Les dan unas funditas”. Tras desvelar esta información, los presentes en el plató han dado su opinión al respecto y se han mostrado muy tajantes.

“Hay streamers muy famosos y futbolistas”, explica la presentadora del programa, que ha asegurado que todo “es gratis” dentro de la casita del cantante. Además, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ convierten en centro de debate el hecho de que haya muchos influencers que son invitados a su concierto sin ser seguidores del puertorriqueño. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!