Lidia González 26 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que está “en crisis” con Juanpi

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Sandra Barrios ha pasado un día lleno de emociones junto a una de las personas más importantes de su vida, pero no ha estado exento de algunos enfrentamientos. Después de contar el accidente por el que sufrió una deformación en su dedo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ protagoniza un tenso momento con Juanpi durante su cita. Los influencers han hecho una salida muy importante para ellos, pero ha acabado con algún que otro enfrentamiento. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Por primera vez, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han ido juntos a un parque temático para pasar el día después de todo lo que ha ocurrido en su relación últimamente. “Por amor lo hago todo”, comenzaba diciendo el creador de contenido. Tras confesar todo lo que sienten el uno por el otro, los influencers han pasado un día completo de emociones, pero una promesa fallida ha hecho que todo salte por los aires.

A pesar de los buenos momentos que han pasado en el parque temático, no todo ha sido color de rosas en este día que han pasado juntos y han acabado discutiendo. “Lleva todo el día dándome largas”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Muy enfadada por lo que ha sucedido, desvela el motivo por el que están “en crisis” y dice tajantemente: “No quiero saber nada de él, que me olvide”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado entre ellos, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infintiy!