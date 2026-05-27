Anita Williams, pillada con Andrea Sabatini en actitud cariñosa

Lidia González 27 MAY 2026 - 18:40h.

Las imágenes exclusivas de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ que demuestran una notable complicidad entre ellos

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

Compartir







La vida sentimental de Andrea Sabatini vuelve a estar en el punto de mira y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ lo saben absolutamente todo. Después de que saliera a la luz su romance con Sthefany Pérez, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido pillado con Anita Williams en actitud cariñosa. Ahora que el italiano está viviendo un buen momento personal y profesional, se pone sobre la mesa el debate respecto a su vínculo con la expareja de Montoya. ¡Dale al play para descubrir todos los detalles, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

La presentadora del programa no ha escondido lo mucho que le “ha sorprendido” esta situación y ha contado lo que vivió en primera persona: “Parecían pareja”. A pesar de que durante su participación en ‘GH DÚO’ mostraron una actitud de los más cercana, todo apuntaba a que sus caminos se separaron ya que el italiano ha tenido un romance con Sthefany, a quien incluso le ha dado un regalo de cumpleaños.

Sin embargo, podrían haberse reencontrado sentimentalmente, como así lo apuntan las imágenes exclusivas que han mostrado los colaboradores de ‘En todas las salsas’ en las que se puede apreciar la complicidad que hay entre ellos. La presentadora del programa no ha perdido la oportunidad de preguntar por este romance y ha desvelado si están juntos realmente. ¡Dale al play y no te pierdas toda la verdad, en exclusiva, en Mediaset Infinity!