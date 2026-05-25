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José María Almoguera afirma que está "molesto" con su prima, Alejandra Rubio, por las declaraciones que hizo en su reaparición televisiva. Cuando fue preguntada en '¡De viernes!' por si había decidido mandar una invitación al hijo de Carmen Borrego para la presentación de su libro, la influencer aseguró que le dijo a su tía que era más que bienvenido al evento.

El socialité expresa que no comparte su respuesta, ya que cree que intentó no crear polémica y que lo ha acabado consiguiendo. "Llega un momento en el que ya parece que ni siquiera me considera familia", dice sin tapujos en 'El tiempo justo'.

Según Almoguera, fue Carmen Borrego quien le recomendó a Alejandra Rubio que le invitase al evento

Almoguera asegura que intenta en todo momento no generar conflictos públicos con su prima para que sus madres no sean afectadas por ello. "Soy pausado a la hora de hablar de ciertos temas", reconoce como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, el colaborador ha confesado que recibió la invitación después de que Rubio reapareciese en '¡De viernes!'. "Me invitó el sábado por la mañana, una vez que había hecho la entrevista", aclara. La hija de Terelu Campos expuso que "su madre sabe que está invitadísimo". Almoguera le desmiente. "Mi madre fue la que dijo: 'invita a tus primos'. No se contestó", detalla.