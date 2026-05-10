Claudia Martínez responde a los comentarios recibidos por su cambio físico debido al embarazo

Natalia Sette 10 MAY 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no para de recibir comentarios sobre su físico y ha decidio responder tajante a todos ellos

Claudia Martínez y Mario González viven un momento muy especial mientras esperan a su primera hija

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Claudia Martínez atraviesa un momento de cambios constantes en su cuerpo mientras hace frente a la recta final de su segundo trimestre de gestación. Tras haberse sincerado sobre lo incómoda que se siente con el aumento drástico de su pecho , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido abordar otro tema que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores: los comentarios sobre su cambio físico.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido en sus redes sociales dos mensajes muy distintos que ha recibido de sus seguidores, evidenciando las “maneras diferentes de preguntar” que tienen los usuarios. Mientras una seguidora le preguntaba con cariño si ya había notado cambios en el peso, otra persona le decía directamente que “estaba más gordita”. Ante esto, Claudia no ha tenido reparos en confirmar la realidad de su transformación física tras 23 semanas de embarazo.

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“Chicas, sí. He engordado”, ha admitido con total transparencia a través de sus 'stories'. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha explicado que su apetito ha cambiado radicalmente desde que espera a Valentina: “Estoy comiendo muchísimo más porque tengo un hambre voraz todo el día”. Además, ha recordado que su reciente viaje de 10 días a México para disfrutar de su ‘baby moon’ tampoco ha ayudado a mantener sus rutinas, ya que ha llevado una alimentación algo más irregular de lo habitual.

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A pesar de que Claudia siempre se ha mostrado muy cuidadosa con su imagen, en esta ocasión ha querido priorizar su salud mental y la de su bebé. “Es algo que forma parte de mi proceso (no todos los embarazos son iguales) y estoy tratando de no darle mayor importancia”, ha dicho de forma tajante. Claudia deja claro que no piensa obsesionarse con los números de la báscula mientras su hija esté creciendo sana.

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La influencer mantiene su promesa de no mostrar solo la cara bonita de la maternidad. Entre el aumento de pecho que le resulta “muy incómodo” y este incremento de peso, la pareja de Mario González demuestra que, aunque está feliz, el proceso de embarazo implica aceptar cambios en sí misma que muchas veces son difíciles de gestionar, y mucho más si estás constantemente en el ojo mediático.