Claudia Martínez, preocupada por las estrías en el embarazo: su tratamiento

Natalia Sette 15 MAY 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con todos sus seguidores qué está haciendo para intentar prevenir las estrías

Claudia Martínez y Mario González debaten sobre si mostrarán o no la cara de su bebé y llegan a una conclusión

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Claudia Martínez continúa compartiendo con su comunidad cada detalle de su maternidad. Tras haberse sincerado sobre el aumento de su pecho y su peso, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido hablar de una de las mayores preocupaciones estéticas que tienen todas las mujeres que serán mamás pronto y es la aparición de estrías.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha estado recientemente en México , ha subido un ‘reel’ a su Instagram donde habla abiertamente de las estrías y los consejos que sus seguidoras le han dado. “Uno de los mensajes que más he recibido desde que estoy embarazada es: ponte crema en la barriga para las estrías”, ha confesado. Aunque Claudia asegura que si le salieran “no pasaría nada”, prefiere ser precavida.

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Está en una etapa la piel se somete a una tensión extrema y es normal que puedan salir estrías. “En el embarazo son muchos cambios de golpe y la piel lo nota muchísimo”, ha continuado diciendo la influencer. Las estrías son muy comunes durante la gestación debido a que las fibras elásticas de la dermis se estiran con gran rapidez para dar espacio al crecimiento del bebé.

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Este estiramiento brusco, sumado a los cambios hormonales que pueden debilitar la estructura del colágeno, provoca que estas fibras se rompan, dejando esas características marcas en zonas como el abdomen, las caderas o el pecho. Por ello, la hidratación constante es fundamental para mejorar la elasticidad y resistencia del tejido.

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Para combatir este proceso, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha apostado por una crema especial. “Desde que me enteré de que iba a ser mamá utilizo una crema antiestrías todos los días”, ha explicado a sus fans. Claudia ha buscado un producto de farmacia con estudios clínicos que avalan su eficacia, asegurando que “ayuda a prevenir su formación hasta en un 89%”. Según Claudia, este tratamiento no solo hidrata profundamente, sino que se absorbe con facilidad.

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Además de la parte estética, Claudia ha encontrado en este hábito una forma de ser consentida por su chico, Mario González. “Es un truquito que utilizo yo para que me mimen”, ha revelado divertida mientras muestra imágenes de su pareja aplicándole el producto con delicadeza sobre su barriga.