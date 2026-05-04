Natalia Sette 04 MAY 2026 - 16:46h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' comparten con sus seguidores un momento muy tierno que han vivido mientras esperan a su bebé

Claudia Martínez, preocupada tras realizarse una importante ecografía

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Claudia Martínez y Mario González continúan compartiendo con su comunidad cada pequeño gran avance de su dulce. Tras haber revelado el bonito nombre de su pequeña , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han publicado un especial momento que han vivido que ha derretido el corazón de todos sus seguidores.

Los futuros papás, que ya han hablado de sí mostrarán o no la cara de su hija , están de viaje en México por su ‘baby moon’, una escapada destinada a que los padres pasen tiempo juntos antes de convertirse en tres. Ha sido durante el viaje cuando la pareja ha vivido un momento precioso, cargado de sentimiento. “Primeras veces”, ha escrito Claudia junto al ‘reel’ dónde muestra qué ha pasado.

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En las imágenes se puede ver a Claudia relajada y tumbada en una hamaca mientras Mario está sentado a sus pies con las manos apoyadas con ternura sobre la barriga de la influencer. El momento de máxima emoción llega cuando la pequeña Valentina comienza a dar sus primeras patadas, un movimiento que Mario nota provocando una reacción de sorpresa. Seguidamente, él se agacha para comenzar a hablarle directamente a la barriga provocando la risa de Claudia.

Un instante cargado de ternura al que Mario no ha tardado en reaccionar en los comentarios de la publicación de su chica: “enamorado de esos momentos”. Como era de esperar esta publicación ha generado multitud de mensajes de cariño por parte de sus seguidores y amigos.

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Entre los comentarios destacan las palabras de Maria Brun quien ha señalado la suerte que tienen de tenerse y lo bonito que es vivir esta etapa con alguien como Mario así como los mensajes de afecto de Rosario Matew, Susana Megan y Sophie Tatar quienes han confesado "morirse de amor" ante la escena.

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La pareja, que se encuentra en el ecuador del embarazo tras superar la semana 20, parece estar disfrutando a más no poder de esta etapa y con muchas ganas de verle la cara a su bebé. Mientras tanto, siguen compartiendo cada paso de este proceso con su comunidad, que ha estado implicada en el embarazo desde el principio.