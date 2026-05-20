Lidia González 20 MAY 2026 - 09:00h.

La madre de la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ se pronuncia sobre la relación de su hija con Lorenzo Romero

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Laura Ulldemolins ha querido que todos sus seguidores conozcan a la persona más importantes de su vida y sincerarse con ella frente a las cámaras de mtmad sobre su situación sentimental. Después de abrir las puertas de su nueva casa en Sevilla, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ presenta a su madre y ella opina sobre su ruptura con Lorenzo Romero. La influencer ha tenido una conversación muy profunda sobre sus sentimientos y lo comparte todo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras el fin de su relación con el andaluz, la creadora de contenido ha tomado la decisión de empezar una nueva vida en Sevilla y ha querido saber cómo ha vivido toda esta situación su madre. Por ello, después de que su padre responda a las críticas de Lorenzo, llega el momento de que Conchi se pronuncie al respecto: “Podría haber sido más empático”. La catalana se sincera sobre cuál fue su primera impresión del sevillano y cómo han afrontado todos los acontecimientos que han pasado.

“Sufrió mucho”, asegura la madre de Laura Ulldemolins al hablar de cómo vivió su ruptura con el sevillano. A pesar de que le ha costado mucho dar el paso de sentarse frente a las cámaras y de que la influencer asegura que le “ha costado mucho convencerla”, su madre opina sin filtros y dice lo que piensa de la que fuera la pareja de su hija. Además, desvela cuál fue su reacción al descubrir que la creadora de contenido se iba a quedar en Sevilla.