El look de Verdeliss para los premios ‘Top Women in Sports’: de Zara y por menos de 60€

Natalia Sette 27 MAY 2026 - 18:06h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' viaja desde Pamplona hasta Madrid para entregar un galardón en los premios ‘Top Women in Sports’

Verdeliss habla de las secuelas que ha sufrido tras correr 24 horas en una cinta andadora

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Verdeliss ha pasado una noche rodeada de mujeres maravillosas en los ‘Top Women in Sports’. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ no solo ha asistido como invitada y apasionada del deporte , sino que tenía la importante labor de entregar un premio a una de las galardonadas. Para ello, eligió un ‘total look’ de Zara por menos de 60€.

La influencer ha viajado desde Pamplona hasta Madrid para asistir a los premios. “El año pasado me entregaron un premio como ‘Top Women in Sport’ y existe la tradición de que al año siguiente, la que ha sido galardonada se lo entrega a otra compañera”, explicaba la atleta antes de comenzar a prepararse para la ocasión.

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Como pieza principal de su look, la creadora de contenido ha elegido unos pantalones largos de tiro alto con estampado de raya diplomática en tonos beige y marrón. Un diseño de pierna ancha y silueta fluida muy favorecedor que destaca por su cintura, la cual se ciñe perfectamente a su silueta gracias a un llamativo cinturón ancho en contraste oscuro con una gran hebilla redondeada.

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Ha elegido combinarlo con un top blanco básico, una prenda sencilla para darle todo el protagonismo a los pantalones. Como broche de oro a su estilismo, Verdeliss ha completado el conjunto con unas sandalias planas de tiras metalizadas en color dorado, ideales para aportar un toque de brillo y sofisticación sin tener que renunciar a la comodidad.

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Lo mejor del ‘look’ es que es apto para todos los bolsillos, pues la deportista ha elegido Zara para su ‘outfit’. La parte de abajo tiene un precio de 29,95 y la de arriba de 17,95. Con esto, Verdeliss demuestra que no hace falta gastarse un dineral para destacar en la alfombra roja.

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Al terminar el evento, la mamá de 8 niños no dudo en compartir todos los detalles del 'look' que tanto gustó a sus seguidores: “La única foto que tengo del lookito en la gala. Comprado en Zara”. Además, Estefanía publicó contenido del evento muy entusiasmada por compartir espacio con mujeres tan talentosas. “¿Perdona todas estas pedazo de mujeres reunidas en un mismo escenario? Y BRAVO por el discurso de Almudena Cid”, puso en uno de los videos subidos.

Por último, la influencer compartió cómo se sintió al entregar un premio y quién la acompañó en el escenario. “Entregué junto a Fátima Diame el premio de "Perfiles Influyentes del Deporte" a Clara Fernández y qué bonito y empoderante todo”, escribió ilusionada. Una jornada cargada de emoción que disfrutó al máximo.