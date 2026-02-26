Verdeliss desafía sus límites con su nuevo reto extremo: correr 24 horas sin parar

Verdeliss desafía sus límites con un nuevo reto extremo: correr 24 horas sin parar en una cinta
Estefanía Unzu Ripoll se ha propuesto cumplir un nuevo reto extremo: tiene que estar 24 horas corriendo en una cinta sin descanso
La influencer Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, se ha propuesto un nuevo récord extremo y está solo a unas pocas horas de conseguirlo. La que fuera concursante de 'GH VIP' tiene a todo el mundo pendiente de su nueva proeza atlética. Después de entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (su reto '777'), la siguiente hazaña en la que está ahora misma inmersa es en conseguir estar 24 horas corriendo sin parar en un escaparate.
Una "locura", que dicen muchos de los espectadores que se están concentrando en los alrededores de la tienda Decathlon de Nuevos Ministerios de Madrid en la que Verdeliss está enfrentando este nuevo desafío. También está acompañándola desde fuera su marido Aritz Seminario, que desde fuera trata de animarla para que siga hasta el final. La imagen que se puede ver y que ya está dando la vuelta al mundo es la de la atleta subida a una cinta en la que tiene que correr todo un día entero, sin descanso, tal como se ha comprometido y que hace de la mano de Decathlon para promocionar una nueva línea de deportivas.
"Me apetece conocer mis límites. Soy una persona a la que le va el riesgo tanto físico como mental y es una buena prueba", son las palabras con las que la exconcursante de 'GH VIP' describía este nuevo reto extremo y cómo iba a vivir la experiencia antes de subirse a la cinta de correr de la que ya no se ha bajado. Desde que a las 19:00 horas de este miércoles pusiera el cronómetro en marcha, la creadora de contenido no se ha bajado ni ha parado en ningún momento de correr. Toda la noche ha estado sin parar y su proeza sigue concentrando a gente en torno al escaparate y de este récord del que ya todo el mundo habla.
La estrategia de Verdeliss para cumplir su nuevo reto: 24 horas corriendo sin parar
El lograr este nuevo récord en su currículum es el objetivo que persigue Estefi y para el que se ha preparado, tal como ha dicho en las redes antes de subirse a la cinta. Gastando tanta energía y sin poder parar, todos se preguntan, ¿cómo lo está haciendo? Pero para ello, la influencer ha diseñado una estrategia que ha dado a conocer.
"No soy una experta en esto y sí que he hecho retos de ultra distancia, pero no durante tantísimas horas. Y siento que el mayor desafío va a ser a nivel alimentación. Que llega un momento que a lo mejor se te pueda cerrar el estómago", comenzaba diciendo de la que era su principal preocupación antes de comenzar.
Ese es el punto en el que más se ha preparado, tal como ha explicado y la estrategia que está llevando a cabo: "Me estoy preparando tanto la hidratación como el pensar cada 45 minutos, una hora, aunque no me apetezca meterme algo sólido, líquido para poder tener energía", revelaba antes de enfrentarse a su nuevo reto extremo de 24 horas corriendo sin parar.