Verdeliss se enfrenta a su reto 24 horas más difícil y que no tiene nada que ver con correr

Verdeliss desafió sus límites con su nuevo reto extremo: correr 24 horas sin parar
Parece que no hay nada que se le resista y que puede con todo, pero la última prueba a la que se ha sometido Estefanía Unzu Ripoll, más conocido como Verdeliss, ha sido su reto 24 horas más difícil con el que se ha encontrado y que no tiene nada que ver con correr. ¿Qué podría ser tan difícil para la exconcursante de 'GH VIP'?

La influencer de 39 años ha corrido todo un día en una cinta sin parar y también siete maratones, en siete días consecutivos, en siete continentes diferentes. Con esas marcas, su entrada en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge y un currículum con el que ha devorado kilómetros, resulta complicado que haya un desafío que sea especialmente difícil para la de Navarra. Pero sí lo hay y se ha puesto a prueba por una causa justificada.

En esta ocasión, la meta no ha supuesto el marcador de ningún kilómetro ni el tener que correr hasta algún límite insospechado. Verdeliss se ha enfrentado a una situación mucho más complicada para ella y con la que ha transmitido un mensaje muy importante.

"No os habréis encontrado antes algo así", ha comenzado diciendo para explicar el objetivo de la prueba que es otro reto de 24 horas. Bajo el lema de slow life, la creadora de contenido ha aceptado el desafío de 24 horas en reposo total que le ha ofrecido la marca Domino's Pizza. El fin de esta prueba que, a priori, podría ser sencilla es bajar el ritmo, algo que diariamente no es tan sencillo con las obligaciones y rutinas.

Dentro nuevamente del escaparate de una tienda en el centro de Madrid y a unos pocos metros de distancia de donde hizo su reto de 24 horas corriendo sin parar en una cinta, la exconcursante de 'GH VIP' ha tratado de desconectar de todo en un espacio habilitado para ello. Entre una cama, sofá con cojines, lectura, silencio y distintas actividades para desconectar, la deportista tiene que poner "el velocímetro a cero".

Más allá de la anécdota y de lo que ella ha destacado como su "verdadero desafío, el tenerme quieta", este reto tiene un mensaje importante dirigido especialmente a las mujeres y a las madres. Verdeliss ha querido recalcar algo que ella misma ha sentido en repetidas ocasiones, una "mochila" y "carga mental" que sobrepasa.

"Sé perfecta, pero con el yugo de la culpa y además con la exigencia. Que no podemos con todo o, bueno sí podemos con todo, pero no con todo a la vez", ha expresado y a través de esta iniciativa convertida en reto de 24 horas ha querido demostrar lo importante que es darse momentos de relax, espacio para bajar las revoluciones y conectar con una misma.

"Es para nosotras", ha expresado disfrutando de sus primeras horas en las que ha contado con un masaje, pedicura y rato de relax de lectura. ¿Conseguirá sobrevivir al resto de horas?

