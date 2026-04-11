Verdeliss enseña lo que esconde su nevera para una familia de ocho hijos

Rocío Molina 11 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha abierto las puertas de su inmensa nevera para mostrar cómo se organiza con una familia de ocho hijos

Verdeliss habla de las secuelas que ha sufrido tras correr 24 horas en una cinta andadora: "Me sentí incapacitada"

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La influencer Estefi Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha mostrado a sus seguidores lo que esconde el interior de su nevera y el reto que supone la logística para una familia de ocho hijos. La exconcursante de 'GH VIP' está acostumbrada a superarse y a batir récords, pero tal como ella misma dice con humor, lo de guardar todo en el frigorífico es todo "un tetris".

La de Pamplona sabe que tiene que dedicar bastante tiempo a la tarea de comprar, pero más aún a organizar lo que se ha llevado. Y, para saciar la curiosidad de sus seguidores y mostrar que con ellos no tiene secretos, esta ha abierto las puertas de su enorme refrigerador para repasar todas las compras y los alimentos que no pueden faltar en su casa.

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Acostumbrada a hacer historia al entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (su reto '777') y correr 24 horas en una cinta andadora sin parar, el organizar su nevera es otro reto extremo para que todo entre y se aproveche al máximo los espacios.

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En el recorrido visual que Verdeliss ha hecho a sus seguidores por cada balda, la influencer ha destacado la presencia de "mogollón de carne", que incluye pollo adobado y ternera, junto a embutidos, "jamón del bueno", tal como lo califica, y algunos platos preparados en táperes como los tacos.

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El apartado de productos frescos no se queda atrás. Y en el vídeo que la de Navarra ha compartido con mucho humor se puede observar que en su nevera no falta el "brócoli, piña, champiñones, pimientos del piquillo, uvas, peras, mandarinas", ha enumerado para mantener una dieta equilibrada.

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La sección de lácteos y salsas variadas "para aderezar" ocupan un lugar privilegiado, con estantes repletos de yogures y una gran cantidad de cajas de leche. Y, en este repaso por esta parte tan íntima de su hogar, la exconcursante de 'GH VIP' también ha mencionado los caprichos que se guarda en el frigorífico.

La creadora de contenido menciona una "tarta de queso, leche condensada, mermelada y un yogur orgánico de coco" que, según ella "merece la pena" a pesar de su elevado precio.

Y, lo mejor de todo es que lo que ha enseñado Verdeliss es solo una parte, aunque parezca mucho. La realidad es que junto a la nevera principal de la que ha abierto sus puertas para todos, hay junto a ella un congelador vertical de cuerpo entero, del mismo tamaño que su frigorífico, para almacenar más platos. Una muestra de lo bien equipada que está a la hora de organizarse con su familia numerosa.