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María José Campanario ha opinado sobre la decisión de su hija, Juls Janeiro, de dejar de ser una persona anónima para convertirse en figura pública. Hasta este momento, no conocíamos la reacción de ninguno de sus progenitores a la entrevista que dio a la revista '¡Hola!', donde hablaba de cómo decidió huir de los medios cuando cumplió 18 años.

Jesulín de Ubrique: "Mi hija tiene mi apoyo incondicional"

"No quise ser personaje público porque estaba traumatizada y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado", compartió. Campanario y también Jesulín de Ubrique aplauden su gran cambio.

"Mi hija tiene mi apoyo incondicional", dice el extorero como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Campanario, por su parte, habla sobre el mensaje que Juls Janeiro transmite con su aparición.

"No se la trató muy bien, antes de cumplir los 18 años ya estaban liados con ella", dice. Como decimos, incide en sus palabras durante la entrevista. "Le da visibilidad a un problema muy serio que hay hoy en día que es el acoso y el bullying en los colegios. Creo que se deben poner un poco más duras las leyes con estas cosa, feliz de que lo haya contado", transmite como hemos podido ver en 'El tiempo justo'.