Lidia González 28 MAY 2026 - 12:12h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ contradice a Laura Ulldemolins y Borja y asegura que están “liados” desde la Feria de Sevilla

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Lorenzo Romero ha querido ser muy claro para hablar sobre el anuncio de la relación de Laura Ulldemolins y Borja y los tiempos en los que se inicio esté romance. Después de sincerarse sobre su acercamiento con Luciana, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asegura que piensa que los influencers están juntos desde la Feria de Sevilla. El sevillano explica todos los detalles y no duda en poner sobre la mesa algunos datos desconocidos hasta ahora. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que piensa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Lo han tenido que formalizar porque iban a quedar muy mal”, afirma el creador de contenido. Después de todo lo que ha pasado y que su expareja haya confirmado su nueva relación con un beso, el influencer ha contradicho lo que los protagonistas han asegurado y desvela el verdadero origen de su relación: “Llevan juntos desde que Luciana los vio”. Además, hace una sorprendente revelación al respecto: “Estaban hablando a mis espaldas”.

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Las primeras palabras de Lorenzo Romero sobre la relación de Laura y Borja

Lorenzo Romero ha dado un paso al frente para comentar una de las noticias más impactantes de los últimos días y decir todo lo que piensa sin filtros. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ concede sus esperadas primeras palabras sobre la relación de Laura Ulldemolins y Borja y opina sobre su romance: “No se lo cree nadie”.

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Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso

Se ha especulado mucho sobre esta pareja y han querido ser ellos mismos quienes cuenten todos los detalles respecto a su relación. Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso realmente y se sinceran sobre cómo se produjo este sorprendente romance. Los creadores de contenido se abren en canal para anticiparse a las críticas que van a surgir a su alrededor. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!