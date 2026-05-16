Lidia González 16 MAY 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla de las conversaciones que ha tenido con Luciana y compara sus situaciones

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Después de todo lo que ha vivido Lorenzo Romero durante las últimas semanas, ha querido hablar de otra persona en la que se ve muy reflejado. Tras su inesperada ruptura con Laura Ulldemolins, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla de su acercamiento con Luciana tras su conflicto con Borja. El sevillano se ha abierto en canal y compara la situación que los dos están viviendo tras sus desengaños amorosos. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Ella ha sido otra de las damnificadas”, comienza asegurando el creador de contenido. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta que ha estado hablando con ella tras todo lo que les ha sucedido y asegura: “Hemos sido las dos caras de la misma moneda”. Además, después de que su exsuegro le haya contestado, opina sobre todos los rumores que está habiendo en torno a Laura Ulldemolins y Borja.

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Lorenzo Romero cuenta lo que pasó el día de su ruptura con Laura Ulldemolins

Lorenzo Romero ha querido dar su versión sobre su reciente ruptura y ha contado todos los detalles al respecto. El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta lo que pasó el día del fin de su relación con Laura Ulldemolisn y recuerda, de manera cronológica, todo lo que pasó entre ellos hasta llegar a ese desenlace.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ asume sus errores en su relación

A pesar de que Lorenzo Romero tiene muchas cosas que decir sobre todo lo que se ha especulado sobre él y ha contado toda la verdad sobre su ruptura, también ha hecho autocrítica. Por ello, el sevillano asume los errores que ha cometido en su relación con Laura Ulldemolins. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se sienta frente a las cámaras de mtmad y, muy sincero, explica la reflexión que ha hecho sobre su papel en su romance. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!