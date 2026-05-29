Lorena Romera 29 MAY 2026 - 17:23h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra cómo están siendo los instantes previos a su boda

La boda civil de Fani Carbajo y Fran Benito: desde el 'sí, quiero' a ritmo de Karol G hasta el elegante traje de ella

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La cuenta atrás ha llegado a su fin. Tras meses de intensos preparativos y muchísima expectación, el gran día de Fani Carbajo y Fran Benito ya está aquí. Fiel a la cercanía que siempre ha tenido con su comunidad en redes, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido hacer partícipes a todos de los momentos más íntimos y emocionantes antes de su 'sí, quiero'. A través de su perfil de Instagram, la también concursante de 'Supervivientes' ha mostrado cómo están siendo las horas previas a su boda.

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Lejos de los típicos agobios y tensiones que suelen apoderarse de las novias, la creadora de contenido ha demostrado estar disfrutando cada segundo del proceso. "¡Es HOY! ¡Madre mía, familia, qué emoción!", ha comentado entusiasmada en una de las publicaciones que ha compartido en esta emocionante previa.

En la instantánea se puede ver a una Fani radiante, sentada en un sillón de mimbre y luciendo espectacular con el clásico atuendo nupcial de preparación: una delicada bata de satén blanco de estilo lencero con románticas mangas de encaje transparente. Con los ojos cerrados, una sonrisa de oreja a oreja y las manos al aire en un gesto de pura alegría, la televisiva se ha puesto en manos de su círculo de máxima confianza para lucir perfecta en el altar.

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Un storie que ha servido para comprobar su truco infalible para combatir cualquier rastro de cansancio antes de pasar por la brocha: unos parches hidratantes bajo los ojos. La complicidad entre la novia y sus maquilladores evidencia que los minutos previos a vestirse de blanco están siendo completamente relajados.

En esos minutos de relax, la que fuera participante de 'LIDLT' ha aprovechado para compartir un post de lo más especial: un plano detalle de sus alianzas, con las que ya sellaron su amor con una boda civil que celebraron hace apenas unos días. Se trata de dos piezas gemelas confeccionadas en un brillante oro amarillo, de un grosor medio-fino muy estilizado y actual.

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Unas joyas que incorporan un toque de lo más moderno al llevar en la cara exterior un exclusivo grabado en relieve que crea una onda elegante y minimalista. "Por fin ha llegado el día. Esta tarde nos vemos en el altar. Gracias a todos que detrás de esta pantalla, que estáis mandándome mensajes preciosos y acompañándonos en la distancia, os quiero mucho", ha escrito una emocionada Fani Carbajo, que hoy dará el 'sí, quiero' de nuevo a Fran Benito, en una preciosa ceremonia, rodeada de todos los suyos.