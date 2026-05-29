Lorena Romera 29 MAY 2026 - 15:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra las invitaciones de su boda, de estilo romántico y vintage

Marieta y Suso Álvarez comunican una feliz noticia a pocos meses de su boda: "Ya no hay vuelta atrás"

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La cuenta atrás para la boda de Marieta y Suso Álvarez ha comenzado. La quie Tras anunciar su compromiso el pasado verano frente al mar, la pareja ultima los preparativos para darse el 'sí, quiero' el próximo 3 de julio de 2026. Los nervios están a flor de piel y, tras confesar recientemente en sus redes sociales lo abrumada que se sentía al empezar a repartir las invitaciones, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido hacer partícipes a sus seguidores de uno de los secretos mejor guardados: el espectacular y original diseño de sus invitaciones de boda.

A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer ha mostrado al detalle la papelería nupcial que ha diseñado para su gran día. Un diseño que destaca por su elegancia, romanticismo y, sobre todo, por unos toques íntimos y personalizados que reflejan a la perfección la esencia de la pareja.

En primer lugar, y para esa primera impresión, Marieta ha optado por un sobre den un delicado tono azul empolvado con una solapa clásica en pico. Para el cierre, la pareja ha escogido un sello circular en color blanco, aportando un aire artesanal y tradicional. Sin embargo, el detalle más tierno se encuentra justo encima de la solapa: una pequeña ilustración en color blanco de dos perritos, un precioso guiño con el que han querido que sus mascotas estén presentes el día de su enlace.

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Así son las invitaciones de la boda de Marieta y Suso

Al sacar la invitación -un formato díptico vertical en tono crema-, esta se presenta con un un monograma clásico, entrelazando de forma señorial las iniciales de los novios: la 'M' de Marieta y la 'S' de Suso. "Es nuestro logo", dice orgullosa la de Elche.

La parte trasera de la invitación esconde tanto romanticismo como su interior: volvemos a encontrar el dibujo de sus perros, esta vez acompañado de los nombres de los protagonistas, "María y Suso". Presidiendo el reverso, la fecha del enlace (03 / 07 / 26) de manera vertical, todo ello decorado por una fina cinta de tela en azul claro que se cruza y se anuda firmemente en el centro de la tarjeta.

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Pero la verdadera sorpresa llega al desplegar las solapas de la invitación. Lejos de las clásicas plantillas aburridas, los exconcursantes de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' han diseñado un interior dividido en tres secciones muy visuales e interactivas:

En la solapa derecha, los invitados pueden ver de un vistazo cómo se desarrollará la jornada gracias a un timeline con iconos minimalistas. En él se marcan los tiempos exactos del gran día: la recepción de los invitados (ilustrada con la silueta de una finca), la ceremonia (dos alianzas), el esperado aperitivo (una copa de cóctel), el banquete (unos cubiertos) y, finalmente, el inicio de la fiesta (una bola de discoteca).

En el cuerpo central, con un efecto pop-up del que la influencer se siente muy orgullosa, encontramos una "doble tarjeta" también en ese tono azul suave y enmarcada con un elegante efecto barroco. Es justo ahí donde la pareja ha plasmado un emotivo texto de agradecimiento dedicado a sus familiares y amigos más cercanos: "Algunos momentos son únicos, pero se convierten en eternos cuando los compartimos con quienes más queremos. Gracias por formar parte de nuestra historia y de hacer de este día algo inolvidable".

Con este detallazo, Marieta y Suso demuestran que su boda será un día cargado de significado en el que sus seres queridos -y sus adoradas mascotas- serán parte fundamental de la celebración. A poco más de un mes para que llegue el esperado 3 de julio, la pareja continúa inmersa en una cuenta atrás en la que están pasando por todos los estados de ánimo. Sea como fuere, la pareja ya promete a sus seguidores que su boda estará repleta de momentos inolvidables.