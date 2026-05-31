Antía Troncoso 31 MAY 2026 - 14:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra su lado más vulnerable al sincerarse sobre su mayor temor: "Sé que muchas pasamos por lo mismo"

Melyssa Pinto y Ana Mena comparten su primera foto juntas y presumen de complicidad: "Mi favorita"

Compartir







Melyssa Pinto se abre en canal. La que fuera concursante de 'Supervivientes' muestra su lado más vulnerable al sincerarse con sus seguidores sobre su mayor miedo. Con el objetivo de ayudar a sus seguidores que, como ella, sufren este mismo temor, la creadora de contenido ha publicado un vídeo explicando todas las pautas que sigue para poder superarlo. ¡No te lo pierdas!

"He decidido hacer este vídeo porque sé que muchas de nosotras pasamos por lo mismo", comenzaba diciendo la influencer. Unas palabras con las que introducía una confesión muy personal sobre uno de sus mayores miedos: volar. De hecho, hace apenas unos días compartía con sus seguidores la satisfacción que sentía por haberse subido sola a un avión.

Ahora, la influencer se ha animado a compartir, a través de un 'reel' de Instagram, el ritual que ella sigue a rajatabla cada vez que va a coger un vuelo, un método que le ayuda a sentirse segura: "Creo que es importante que hagamos pequeñas cosas que nos hagan sentir un poquito de control".

Melyssa Pinto comparte el ritual que sigue antes de volar

Uno por uno, la creadora de contenido ha explicado su ritual antes de coger un vuelo. "Los días previos al vuelo ya empiezo a sentir nervios, me cuesta dormir y me pregunto si debo coger ese avión o no", ha dicho la influencer, que seguidamente ha explicado qué suele hacer la noche de antes: "Compruebo que el mismo vuelo que el mío que ha salido en los días anteriores ha llegado a su destino".

Canal de Whatsapp de Telecinco

En el día del vuelo, Melyssa Pinto cuenta que suele llegar con tiempo al aeropuerto "No me gusta ir con prisas necesito tomármelo con calma". A ello se suma un gesto que su madre repite cada vez que viaja: "Me pone una velita con mi foto desde que despega hasta que aterriza". La influencer, por su parte, lleva encima un objeto muy importante para ella: su rosario.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Siempre vuelo con mi rosario. Necesito tenerlo porque sino no puedo volar. Tengo fe y confío en que Dios me va a proteger". Asimismo, Melyssa ha explicado que en el momento del embarque toca la puerta del avión para visualizar su llegada al destino. También, le pregunta a los azafatos si se prevén turbulencias, aunque ella previamente se asegura de ello a través de una aplicación.

Una vez en el asiento, la exsuperviviente ha señalado que manda "un mensaje a todas las personas que quiere". Este es, sin duda, el momento más complicado para ella. "Me sudan las manos, siento un pinchazo, nervios y dolor en el estómago", ha confesado antes de añadir que en el despegue se pone los cascos para no escuchar nada, cierra los ojos y espera tres minutos: "Son los más peligrosos".

Ya con los pies en tierra, la influencer reconoce que la tensión desaparece de golpe: "Mi cuerpo pasa de haber vivido un estrés increíble a sentir una alivio brutal". Melyssa ha cerrado este vídeo con un importante mensaje: "Lo paso muy mal, pero me siento muy valiente. Sé que hay personas que no consiguen hacerlo y os animo a que lo intentéis. Viajar es algo tan maravilloso que no puede ganarnos nuestra cabeza".