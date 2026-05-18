Lorena Romera 18 MAY 2026 - 13:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y la cantante presumen de relación con un posado que ya se ha hecho viral en redes

Mario Casas se declara como nunca a Melyssa Pinto al oficializar su relación: "No dijiste ninguna palabra, pero..."

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Melyssa Pinto y Ana Mena han hecho las delicias de sus seguidores al compartir su primera foto juntas. Después de que Mario Casas oficializase su relación con motivo del cumpleaños de la influencer -con una preciosa dedicatoria y luciendo una camiseta personalizada con el nombre de su chica-, los usuarios de las redes han disfrutado de uno de los crossovers más esperados. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y la cantante han presumido públicamente de la excelente relación de cuñadas que tienen a raíz de sus respectivas relaciones con Mario y Óscar Casas.

Hace apenas unos días, la también exconcursante de 'Supervivientes' cumplía 35 primaveras. Una fecha de lo más especial para la catalana, que recibía como regalo la felicitación de su chico, que decidía compartir por primera vez una imagen en la que mostraba claramente el rostro de la catalana. Una instantánea de lo más tierna, donde podíamos verles abrazados; ella acurrucada en su cuello mientras él enseñaba a cámara una camiseta serigrafiada con su nombre. Un detalle de lo más romántico con el que demostraba que está completamente volcado en la relación.

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Ahora, otra prueba de que la barcelonesa está ya más que integrada en la familia ha sido su último posado junto a Ana Mena, pareja de Óscar Casas, hermano pequeño del ganador de un premio Goya. En la instantánea en cuestión, las dos jóvenes aparecen muy cómplices, compartiendo confidencias junto al perro de la televisiva y demostrando la buena sintonía que hay entre ellas. Pero por si esta estampa no fuera suficiente para revolucionar las redes, Melyssa Pinto y Ana Mena han deleitado a sus respectivas comunidades intercambiando mensajes públicos.

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En uno de los últimos post de la intérprete de bellodrama, donde preguntaba a sus seguidores qué look les había gustado más de todos los que mostraba, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha comentado con un cariñoso: "La última foto, mi favorita". Un comentario que no solo demuestra que sus respectivas relaciones con los hermanos Casas están ya más que afianzadas, sino que ellas ya se han convertido en un apoyo mutuo.