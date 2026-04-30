Natalia Sette 30 ABR 2026 - 16:35h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña por fin el antes y después del baño de su nuevo piso en Madrid

Melyssa Pinto se somete a un cambio de look radical

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Melyssa Pinto ha empezado por fin a compartir los resultados de su extensa reforma en su piso. Tras anunciar la compra de una espectacular casa , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ compartió con sus seguidores que había adquirido un piso para que sus padres pudieran quedarse cada vez que vinieran a Madrid. Ahora, enseña cómo ha quedado el baño tras la reforma.

El piso que compró necesitaba una reforma para estar adaptado a su gusto 100%. Ya en su momento, publicó a través de sus redes sociales cómo iban los avances . Sin embargo, no había enseñado todavía ninguna estancia completamente terminada. Hasta ahora, que por fin ha podido compartir cómo ha quedado el baño.

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El principal cambio es, sin duda, el color de las paredes. Antes predominaban los tonos blancos y grises, pero ahora el espacio ha ganado personalidad con una combinación mucho más original: azulejos blancos en la parte superior y un elegante verde oscuro en la inferior, mientras que la ducha destaca con azulejos en tono verde botella.

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El único mueble que hay es el del lavabo, cobrando un protagonismo absoluto. El mueble está suspendido en el aire, ofreciendo una sensación de amplitud. El diseño en blanco con acabado alistonado, muy en tendencia, aporta elegancia y funcionalidad. Tiene dos puertas laterales con estanterías en el interior para almacenaje. Su precio es de 875€.

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Sobre el mueble, un lavabo ‘sobre encimera’ redondo en color gris, que rompe con el blanco del mobiliario. Para el grifo eligió el color dorado al igual que para el soporte del papel higiénico, dándole un toque de elegancia. Aunque el espacio es reducido, tanto los muebles como los colores elegidos han sido los ideales para no generar sensación de agobio o sobrecargo.

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El resto de las estancias siguen siendo todavía una incógnita. "Os enseño un poquito, pero no mucho, porque quiero esperar a que esté todo terminadísimo para enseñaros el antes y el después", ponía en sus 'stories' antes de enseñar el resultado del baño. Lo único que ha mostrado es el canapé que ha esocogido para la habitación prinicpal: abatible y en tela color crema.

Para ver el resto de la casa, sus seguidores tendrán que esperar algunas semanas más, hasta que esté al 100% terminado y la creadora de contenido haga el esperado 'house tour'.