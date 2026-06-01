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Iker Casillas estaría de nuevo enamorado. Tal y como publica el tabloide 'Pronto', el portero ha sido pillado junto a Irene Esser, una reconocida modelo y actriz, por las calles de Madrid.

Al parecer, una y otro ya no ocultan sus sentimientos por la capital. Según fuentes próximas a la periodista Sandra Aladro, "es un noviazgo en toda regla". "Es la primera relación como tal desde que se separó de Sara Carbonero", asegura la periodista en 'El tiempo justo'.

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La nueva ilusión de Casillas es expareja del hijo del expresidente mexicano

Digamos que la relación "va viento en popa". Esser es conocida por haber sido Miss Venezuela en el año 2011. La modelo habría empezado su noviazgo con el portero el pasado mes de febrero, según cuenta la colaboradora Leticia Requejo.

Antes de iniciar su noviazgo con Casillas, Irene Esser habría puesto fin a su romance con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México López Obrador. Tras meses de rumores, parece ser que futbolista y modelo confirman ante todos que están más que enamorados.

"Me aseguran que llevan más tiempo del que pensamos y que está muy feliz", explica Sandra Aladro como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.