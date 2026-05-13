Rocío Molina 13 MAY 2026 - 09:03h.

La ganadora de 'Supervivientes' desvela el propósito que tiene para junio en mitad de la difícil situación que atraviesa su madre Maite Galdeano

Sofía Suescun publica un conmovedor mensaje tras la dura pérdida de Maite Galdeano: "Nunca te he olvidado"

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Sofía Suescun ha compartido un nuevo propósito que tiene intención de cumplir de aquí a junio en medio del duelo que atraviesa Maite Galdeano. A pesar de que la pérdida de Tila, la mascota de su madre, ha conmocionado a la ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' la distancia física y emocional entre ambas sigue siendo una realidad, aunque su progenitora ha dado un paso para el acercamiento madre e hija.

Tras sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para conceder una durísima entrevista y sincerarse del difícil momento que atraviesa, Maite Galdeano tenía la oportunidad de comunicarse con su perrita desde el más allá a través de una médium canina y le pedía que fuese a la cabeza de Sofía Suescun para que le llamase.

Sin entrar en este último deseo de su madre y sin hacer ningún comentario al respecto, Sofía Suescun sí que ha revelado un propósito que tiene y que quiere cumplir antes de que llegue el mes de junio y el verano oficialmente. Según ha explicado, la influencer de 29 años se trata de un reto personal en el que ya está trabajando y que requiere de constancia y fuerza de voluntad.

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Para lograr este objetivo, Sofía Suescun se ha buscado un aliado: una app que le va a ayudar a monitorizar sus hábitos y, en concreto, sus comidas diarias. Porque el propósito de la ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' no es otro que perder unos kilos antes de que llegue el verano. "Me he propuesto bajar 5 kilos de aquí ha junio", ha confesado.

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Pese a que la creadora de contenido cuida mucho sus rutinas y el ejercicio es algo que no falta en su día a día ni en el de su novio Kiko Jiménez (la mejor prueba es el gimnasio que tienen montado en su casa), ella quiere dar un paso más allá para conocer al detalle lo que necesita su cuerpo en cada momento.

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"Te ayuda muchísimo con los objetivos que te marques", ha declarado Sofía Suescun que ahora mismo está en modo pruebas y ya está compartiendo algunos de los platos que a través de esta app ha analizado. Para la influencer este es un modo más de autocuidado a pesar de que las apariciones públicas de su madre tras la muerte de Tila y los mensajes que esta ha lanzado, podrían haberle generado sentimientos encontrados.