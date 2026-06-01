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Rocío Crusset, la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, ya se ha dado el 'sí, quiero' con su prometido Charli Schein en Nueva York. La comunicadora ha compartido cómo ha vivido uno de los días más bonitos de su vida y de la de su hija. "Ha sido una boda muy bonita, con mucho amor", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Los detalles de la ceremonia

Mariló Montero detalla que fue "emocionante" ver cómo su hija y su ya marido expresaban su voluntad de amarse para toda la vida. "Es una iglesia preciosa, el cura hizo un sermón muy bonito", asegura la periodista.

Además, cuenta que Crusset tenía "muy clara la idea de cómo queria" hacer su boda con Schein. "Hice lectura en el altar, en la misa. Me emocioné más en el ensayo que el día de autos", relata la comunicadora como hemos visto en 'El tiempo justo'.

Mariló Montero ha destacado que su hija iba con un traje "que supera todos los vestidos de novia" que ella ha visto "hasta el momento". Y ha contado también cómo fue el momento en que vio entrándola junto a su padre al templo. "Es muy bonito emocionarse y dejar que corran las lágrimas cuando ves a un padre tran orgulloso con su hija entrando en la iglesia", valora la madre de la modelo.