Gerard Arias, exconcursante de 'Supervivientes' fue bombero por vacación y ahora triunfa en las redes sociales como influencer

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Antes de que Gerard Arias, exconcursante de 'Supervivientes', se convirtiera en uno de los rostros más reconocibles de Telecinco, ya había construido una trayectoria marcada por el esfuerzo físico, la disciplina y una sorprendente capacidad para reinventarse: bombero, socorrista, modelo, empresario y creador de contenido. Su currículum mezcla profesiones aparentemente opuestas, pero que terminan dibujando un perfil muy contemporáneo, el de alguien capaz de moverse con naturalidad entre la vida real y el escaparate digital.

El caso del de tomelloso refleja bastante bien cómo han cambiado las figuras públicas en los últimos años. Su perfil no responde al modelo clásico de famoso televisivo ni tampoco al influencer tradicional surgido únicamente de internet. Su historia combina elementos muy diferentes, profesiones físicas, disciplina laboral, realities, negocios propios, modelaje y redes sociales. Y precisamente esa mezcla es lo que lo convierte en un personaje interesante para el público.

Desde hace un par de años el exconcursante de 'LIDLT' es propietario de "Oasis", un café-pub situado en Tomelloso que se ha convertido en uno de los locales de referencia para el ocio nocturno de la zona. Con este proyecto, ha querido mantener un fuerte vínculo con su ciudad natal mientras consolida una imagen de emprendedor capaz de transformar su popularidad en oportunidades reales de negocio.

Su pasado como bombero: la profesión que marcó sus primeros años

Antes de convertirse en rostro habitual de las redes sociales y los programas de televisión, Gerard desarrolló una carrera profesional completamente distinta. Durante años trabajó como bombero, siguiendo además una tradición familiar muy importante para él, ya que tomó como referencia el camino profesional de su padre.

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Su etapa como bombero tuvo lugar en Lisboa, donde formó parte de un parque de bomberos privados. Allí no solo ejercía labores operativas, sino que llegó incluso a liderar un equipo, una responsabilidad que demuestra el grado de experiencia y confianza que había adquirido dentro del sector. Además de bombero, también trabajó como socorrista durante algunos periodos.

De bombero a modelo

Durante un tiempo en la vida del exconcursante de 'LIDLT' convivieron ambas facetas la del bombero y la del modelo ocasional que participaba en campañas publicitarias y sesiones fotográficas.

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Ese contraste alimentó todavía más su atractivo público. Con el paso del tiempo, las colaboraciones como modelo fueron aumentando. Participó en campañas promocionales y trabajos publicitarios donde empezó a desarrollar una imagen más reconocible dentro del entorno digital. Su físico atlético y su facilidad para desenvolverse ante la cámara hicieron el resto.

El pub "Oasis" y su faceta más emprendedora

Uno de los aspectos menos conocidos de Gerard es su faceta empresarial. Más allá de la televisión y las redes sociales, el manchego también decidió apostar por el emprendimiento convirtiéndose en propietario de un local de ocio en su ciudad natal. Desde hace un par de años es dueño de "Oasis", un café-pub situado en Tomelloso que se ha convertido en uno de sus proyectos personales más importantes.

"Oasis" no solo funciona como un negocio hostelero, sino también como una extensión de su propia imagen pública. El local conecta con ese universo nocturno, social y estético que encaja perfectamente con su presencia en redes sociales. Eventos, música, ambiente moderno y una clientela joven forman parte de la identidad del establecimiento.

Redes sociales: el verdadero motor de su popularidad

Aunque la televisión ha amplificado enormemente su fama, las redes sociales siguen siendo el núcleo principal de la marca personal de Gerad Arias. Instagram y TikTok funcionan como escaparates permanentes donde construye una narrativa cuidadosamente diseñada alrededor de su vida. Su contenido mezcla entrenamiento físico, viajes, moda, ocio nocturno, momentos personales y referencias constantes a su vida sentimental. Esa combinación resulta especialmente efectiva para mantener el interés continuo de los seguidores.

Otro aspecto importante es cómo ha sabido capitalizar cada experiencia televisiva dentro de sus perfiles digitales. Cada reality se convierte automáticamente en contenido para redes: entrevistas, polémicas, momentos virales y nuevas narrativas personales.