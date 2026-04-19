Carlos Otero 19 ABR 2026 - 11:00h.

El concursante de 'Supervivientes' es el mayor de tres hermanos que están muy unidos y son muy familiares

Gerard, de 'LIDLT8', enseña su físico actual tras un mes sin entrenar

Compartir







Gerard Arias se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la actual edición de ‘Supervivientes’. Conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, el bombero está demostrando en los Cayos Cochinos unas dotes excepcionales para la supervivencia, el trabajo en equipo y la resistencia física.

Pero si algo tiene claro el concursante es que gran parte de su fortaleza nace del apoyo incondicional que recibe desde España, donde cuenta con una familia muy unida que sigue de cerca su aventura desde Tomelloso, su localidad natal. Hoy conocemos a ese núcleo familiar que lo sostiene dentro y fuera del reality.

PUEDE INTERESARTE Gerard Arias confiesa las recaídas que ha tenido con Alba Rodríguez

Su madre, Nieves, la gran defensora en plató

Para representar a Gerard en las galas del programa, el concursante ha confiado plenamente en su madre, Nieves. Mujer de carácter, directa y con convicciones claras, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del entorno del programa gracias a su firme defensa del concurso de su hijo.

PUEDE INTERESARTE Gerard Arias y Maica Benedicto destapan que son vecinos: el origen de su amistad

Desde plató, Nieves no duda en alzar la voz para poner en valor el esfuerzo, la educación y los principios con los que ha crecido Gerard. También en redes sociales se muestra orgullosa de su papel como madre. “Gracias, vida, por darme unos hijos tan generosos en todos los aspectos. Siempre están conmigo tanto cerca como en la distancia”, escribía en una emotiva publicación junto a una imagen con sus tres hijos. “Y gracias, Dios, por darme salud para poder seguir compartiendo cada segundo con lo más importante de mi vida, que son ellos”, concluía visiblemente emocionada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un padre discreto y alejado de los focos

El padre de Gerard Arias mantiene un perfil mucho más reservado. No tiene redes sociales y no suele acudir a los platós de televisión, reservándose para momentos clave. Esta discreción no implica distancia emocional. Todo lo contrario.

En una felicitación de cumpleaños publicada por Nieves, quedaba patente la unión del clan: “Muchas felicidades de parte de papá, de Marta y de Jesús. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos un montón”. Un mensaje que deja claro que, pese a no participar activamente en la exposición mediática, el padre de Gerard sigue muy pendiente de su concurso.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Jesús, el hermano bombero y pescador

Gerard tiene un hermano menor, Jesús, que ha seguido una trayectoria profesional muy similar a la suya. Con 28 años, trabaja como bombero forestal y desde hace dos temporadas cuenta con plaza fija en un retén que él mismo considera “el mejor de toda Castilla‑La Mancha”. Gracias a sus redes sociales, se sabe que es un joven amante del deporte y de la naturaleza, con aficiones como la pesca fluvial y la natación. Mantiene desde hace tiempo una relación con una educadora social llamada Elisa, con quien comparte una vida tranquila y alejada del ruido mediático.

Marta, la benjamina del clan

El repaso al entorno familiar de Gerard Arias se completa con su hermana Marta, la menor de los tres hermanos. A sus 25 años, destaca por su fuerte vínculo con el medio natural, una pasión compartida con el resto de la familia. Su madre publicó recientemente varias imágenes celebrando su graduación en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Un motivo de orgullo para los Arias, que siempre han fomentado la formación, el esfuerzo personal y la conexión con el entorno rural y natural de su tierra.