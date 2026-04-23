Alba Rodríguez, expareja de Gerard Arias, está centrada en su trabajo en redes sociales y en su bienestar

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El paso por 'La Isla de las Tentaciones' de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes' junto a Alba Rodríguez, no fue un camino de rosas para ninguno de los dos. Su relación se puso en el foco mediático y marcó un antes y un después en la vida de ambos. Lo que comenzó como una experiencia televisiva terminó convirtiéndose en un punto de inflexión emocional, especialmente para ella, tras su mediática ruptura con el que fuera su pareja.

Desde entonces, la influencer ha transitado por una etapa compleja, marcada por la exposición pública, los altibajos emocionales y la necesidad de reconstruirse lejos del ruido. Sin embargo, lejos de desaparecer, ha sabido reinventarse. Entre cambios personales, decisiones estéticas, nuevas ilusiones y una firme apuesta por su carrera en redes sociales, la ex pareja de Gerard Arias ha comenzado a escribir un nuevo capítulo que despierta tanto interés como admiración.

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La nueva vida de Alba Rodríguez es, en esencia, una historia de reconstrucción. Tras una etapa marcada por la exposición, el conflicto y la inestabilidad, ha iniciado un camino más consciente, centrado en su bienestar y su desarrollo personal. En ese equilibrio entre lo público y lo íntimo, entre la imagen y la realidad, la influencer sigue construyendo una narrativa propia basada las tendencias del momento.

La ruptura definitiva con Gerard Arias

La historia entre Alba Rodríguez y Gerard Arias fue, durante un tiempo, uno de los relatos más seguidos por los espectadores de 'LIDLT'. Su relación, puesta a prueba ante las cámaras, reflejó tanto la intensidad del vínculo como sus fragilidades. Lo que en un principio parecía una oportunidad para fortalecer su conexión terminó derivando en una ruptura tan inevitable como mediática.

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Tras el programa, ambos intentaron retomar la relación. Las apariciones juntos, las imágenes compartidas y ciertos gestos públicos alimentaron la esperanza de una reconciliación sólida. Sin embargo, el desgaste emocional, las tensiones acumuladas y la presión externa terminaron por hacer mella en la pareja.

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La ruptura definitiva no fue discreta. Las declaraciones cruzadas, las indirectas en redes sociales y las críticas públicas colocaron a la influencer en una posición especialmente vulnerable. Fue en ese momento cuando decidió tomar distancia y priorizar su bienestar, incluso si eso implicaba decisiones drásticas. Optó por retirarse parcialmente del foco mediático, al menos en lo emocional, y comenzar un proceso de reconstrucción personal.

Rumores y nuevas ilusiones

La vida sentimental de la alicantina no ha dejado de generar titulares. Tras su ruptura con Gerard Arias, su nombre ha sido vinculado a diferentes figuras del entorno televisivo, lo que ha alimentado rumores constantes. Entre ellos, el de un supuesto affaire con Andrea Sabatini, que ella misma se encargó de desmentir públicamente.

Sin embargo, no todo han sido especulaciones. A mediados de 2025, comenzó a relacionarse con Fran Zafra, una figura destacada en el mundo de los certámenes de belleza. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación formal, las apariciones conjuntas y ciertos momentos compartidos en redes sociales despertaron el interés de sus seguidores.

Más allá de etiquetas, lo que Alba ha dejado claro en múltiples ocasiones es su intención de centrarse en sí misma. Tras una etapa emocionalmente intensa, ha optado por priorizar su crecimiento personal, su estabilidad y su bienestar.

Salud mental y cambios estéticos

Uno de los aspectos más destacables de la nueva etapa de Alba Rodríguez es su honestidad. Ha hablado abiertamente de su salud mental, reconociendo haber atravesado momentos de ansiedad y una sensación de inestabilidad tras su ruptura. En algunas de sus apariciones más recientes, llegó a describirse como “descompuesta”, evidenciando el impacto que la presión mediática y los conflictos personales habían tenido en su bienestar.

En paralelo, también ha sido clara respecto a sus cambios estéticos. A finales de 2025, se sometió a una mastopexia, una intervención que decidió realizar para corregir aspectos físicos que le generaban incomodidad. Además, ha hablado de una cirugía de nariz previa y no ha descartado futuras intervenciones.

La consolidación de su faceta como influencer

Si algo ha definido la nueva vida de Alba Rodríguez es su capacidad para transformar la adversidad en oportunidad. Su presencia en redes sociales ha evolucionado, pasando de ser una extensión de su vida personal a convertirse en una plataforma profesional consolidada. Con cerca de 200.000 seguidores, la exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha construido una comunidad interesada en su estilo de vida. Su contenido gira en torno a la moda, el maquillaje, los viajes y el día a día, combinando estética cuidada con momentos más espontáneos.

Las colaboraciones con marcas se han convertido en una parte fundamental de su actividad. Desde firmas de moda hasta productos de belleza, su perfil ha ido ganando relevancia dentro del ecosistema influencer. Su estilo, definido por una mezcla de tendencia y naturalidad, conecta especialmente con un público joven.

Además, los viajes han adquirido un papel protagonista en su narrativa. Destinos que reflejan tanto escapismo como búsqueda personal, reforzando la idea de una etapa marcada por el descubrimiento y la reinvención.