Natalia Sette 02 JUN 2026 - 17:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acaparado todas las miradas con un look hecho a medida por una diseñadora

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Alma Bollo ha vuelto a compartir un look que ha acaparado todas las miradas. La hija de Raquel Bollo ha vuelto a coronarse como la invitada perfecta en su última cita nupcial. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha mostrado de lo más entusiasmada a través de sus redes sociales al desvelar que el dos piezas se lo ha hecho una diseñadora exclusivamente para ella.

A través de su Instagram, la sevillana ha anunciado que tiene otra boda y no puede estar más ilusionada por ello. A diferencia de su último evento, en el que compró un dos piezas por 180€, esta vez una diseñadora le ha hecho un diseño solo para ella. “Me voy a poner un conjunto dos piezas que ha confeccionado Sara Castro especialmente para mí”, ha dicho entusiasmada. La joven explicó que se ha implicado al máximo en el proceso creativo junto a la modista: “Nos pusimos a pensar en qué queríamos, colores…”, ha relatado sobre el nacimiento del traje.

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La espectacular creación de Sara Castro consiste en un elegantísimo traje de dos piezas de tejido satinado con un vibrante estampado floral, donde se fusionan a la perfección los tonos rosa fucsia y naranja vivo. La parte superior está protagonizada por un top largo de corte palabra de honor y silueta estructurada, que realza sus hombros y se entalla delicadamente a su figura. Para la parte inferior, la modista confeccionó unos pantalones de corte recto y acabado tobillero que estilizan su silueta y aportan un aire de lo más sofisticado.

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El broche de oro de este estilismo lo ponen, sin duda, los complementos escogidos por Alma para elevar el conjunto. La imponente pamela de paja trenzada destaca por su original ala ondulada hacia arriba. En sus manos, la influencer luce un original bolso de mano rígido en tono blanco roto adornado con una gran flor en relieve, que combina sutilmente con la tonalidad clara de sus sandalias de Mango de finas tiras.

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El resultado final no ha podido dejarla más satisfecha, convirtiéndose en un rotundo éxito. “Ha salido esta maravilla, espero que os guste. A mí me fascina”, ha asegurado pletórica. Aunque las piezas de esta diseñadora suelen rondar entre los 100 y los 300€, Alma ha querido completar el estilismo apostando por una opción más ‘low cost’ para sus pies: un calzado de tacón que tiene un precio de 36€.

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Los accesorios que la propia Alma reconoce que la “tienen loca” suman alrededor de 100€ al outfit entre la increíble pamela y el bolso. Sus seguidores se han quedado en shock con el resultado del look y han llenado sus comentarios de halagos. Muchas chicas han asegurado que les gustaría comprarse el mismo conjunto para futuros eventos.