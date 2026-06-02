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En la portada de la revista 'Semana' de mañana podemos ver unas fotografías de Juls Janeiro llorando durante su nueva aventura.

‘El tiempo justo’ ha hablado en directo con Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', quien explica a qué se enfrentaba la hija de Jesulín de Ubrique para llegar a ese punto: “Hoy hemos podido ver el valor de la princesa Leonor al tirarse en paracaídas, algo que no todo el mundo se atrevería a hacer. Y mañana vamos a ver cómo Julia Janeiro tiene que enfrentarse a algo que también requiere mucho valor”.

Jorge Borrajo: "Se resiste todo lo que puede y entra en pánico hasta el punto de romper a llorar"

Además, asegura que Juls lo pasó realmente mal: “Hace un par de semanas pudimos ver su salto a la fama y mañana veremos su salto al vacío… o no. Más que el salto al vacío, lo que vais a ver es lo mal que lo pasa haciendo puenting”.

Por último, Jorge Borrajo desvela el motivo por el que terminó llorando: “Lo pasa realmente mal, Juls se resiste todo lo que puede y entra en pánico hasta el punto de romper a llorar. El motivo es su miedo a las alturas”.