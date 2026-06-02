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Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, unidos: "La relación entre ellos está bien"

Anabel Pantoja y su marido, David, más unidos que nunca: "La relación entre ellos está bien"
Anabel Pantoja y David, más unidos que nunca: en 'El tiempo justo'. telecinco.es
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Este martes hemos descubierto en 'El tiempo justo' las primeras imágenes de David tras el auto judicial. Además, Leticia Requejo ha dado todos los detalles sobre cómo están en estos momentos Anabel Pantoja y su pareja, confesando cuál es su verdadera relación y recalcando en más de una ocasión que la "relación entre ellos está bien".

En las imágenes podemos ver a un David saliendo del gabinete de fisioterapia en Córdoba, en el que pasa mucho tiempo: "Os puedo asegurar que Anabel y David están bien y unidos", ha informado Leticia Requejo en 'El tiempo justo'.

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Además, la colaboradora del programa de Telecinco ha resaltado que Anabel "apoya a su pareja, le respeta, le presta todo su apoyo y la relación entre ellos está bien".

Por último, Leticia Requejo ha indicado que la defensa de David ha presentado otro informe: "David en estos momentos está tranquilo y confía en salir indemne".

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