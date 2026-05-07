Gemma Camacho, sobre Bertín Osborne tras debutar como modelo con él: "Te da confianza y tranquilidad"

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De reportera a modelo. Gemma Camacho, que se atreve a todo tipo de retos ante la audiencia en 'El tiempo justo', ha grabado una sesión fotográfica junto a Bertín Osborne en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Las bonita sesión de la periodista con el cantante

En esas imágenes, que forman parte de una campaña para una marca española apasionada del arte, vemos cómo la periodista aparece con el cantante por el recinto llena de entusiasmo y con mucha elegancia.

Gemma Camacho ha compartido en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat cómo es el televisivo en las distancias cortas. Lo hacía además delante de su hija, Alejandra Osborne, a quien le comentaba que había "intentado estar a su altura".

La reportera asegura que se quedó en shock cuando lo vio por su estatura, pero más tarde se calmó al ver cómo es una persona cercana. "Te da esa confianza, tranquilidad de poder estar con gente campechana, llana y sobre todo, educado", relata Camacho.

Además, habla de un momento en que le vio nada más y nada menos que sin camiseta. "Hubo un momento, mientras estábamos en las gradas, que se quitó la camisa y... ¡está petado!", dice entre risas.